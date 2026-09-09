Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τεταρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Οι οικογένειες των θυμάτων απέρριψαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί μεταφοράς παράνομου φορτίου, επικαλούμενες επίσημες πραγματογνωμοσύνες και στοιχεία της δικογραφίας.

Οι συγγενείς κατήγγειλαν τη δημόσια λοιδορία των εκλιπόντων, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης για όλα τα θύματα της τραγωδίας.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προκειμένου η εισαγγελέας να εξετάσει νέα αιτήματα της πολιτικής αγωγής για τον έλεγχο αποδεικτικών στοιχείων.

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Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αρχικά κατέθεσαν ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός και η σύντροφος του Δημήτρη Μασσαλή και στη συνέχεια ο πατέρας και η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη.

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Ο ‘Αγγελος Μασσαλής, πατέρας του μηχανοδηγού κατέθεσε αρχικά πως ο γιος του μόλις αντιλήφθηκε την επιβατική αμαξοστοιχία, έκανε ότι μπορούσε για να μειώσει την ταχύτητα της εμπορικής αμαξοστοιχίας αποτρέποντας μια σύγκρουση μέσα στο τούνελ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην δύσκολη καθημερινότητα που βίωσαν ως οικογένεια μετά το δυστύχημα η οποία όπως κατέθεσε έγινε χειρότερη όταν άρχισαν να δημοσιεύονται σενάρια περί μεταφοράς παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

“Ακόμα και μέσα στην Βουλή υπήρχαν αρχηγοί κομμάτων που υποστήριζαν την θεωρία του παράνομου φορτίου με αποτέλεσμα να πληγώνει εμάς και να πρέπει να απολογούμαστε αν έκανε λαθρεμπόριο ή όχι ” κατέθεσε ο κ. Μασσαλής προσθέτοντας πως “το να βγαίνουν κάποιοι να μας θεωρούν λαθρέμπορους και να θεωρούν ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την φωτιά είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να ξεπεράσει”.

Τόσο ο πατέρας του μηχανοδηγού, όσο και τα άλλα μέλη της οικογένειας Βούλγαρη στις καταθέσεις τους αναφέρθηκαν στα στοιχεία της δικογραφίας που αποκλείουν όπως τόνισαν την ύπαρξη του παράνομου φορτίου όπως την πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού πραγματογνώμονα καθηγητή στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Πετρου Τσακιρίδη που εξέτασε και ανέλυσε δείγματα από τα συντρίμμια της δεύτερης καμπίνας(cockpit)της εμπορικής αμαξοστοιχίας που φυλάσσονται στο Κουλούρι στη Λάρισα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλοιώσεις ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι κάποιας έκρηξης, τα βίντεο της εμπορικής που ήρθαν στη δημοσιότητα αρκετούς μήνες αργότερα μετά το δυστύχημα, τα ηχητικά από την συνομιλία μεταξύ μηχανοδηγού εμπορικής και ενός σταθμάρχη λίγο πριν το δυστύχημα που δεν ανέφεραν ή έδειχναν την ύπαρξη κάποιου παράνομου φορτίου πάνω στις ανοιχτές πλατφόρμες της εμπορικής και την απουσία ιχνών καύσης στα συντρίμμια της εμπορικής.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας και η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη.

«Το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές»

“Η αγάπη για τα τρένα δυστυχώς τον πήρε μαζί του. Δυστυχώς το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές” κατέθεσε η μητέρα του, Σταμούλη Ιωάννα διαψεύδοντας κατηγορηματικά τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της Παναγιώτης Βούλγαρης τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν μετά το δυστύχημα ότι ο γιος τους ήταν εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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“Και τα δύο παιδιά που έφυγαν λοιδορήθηκαν όσο κανένας άλλος ” κατέθεσε η μητέρα του μηχανοδηγού ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα 57 θύματα.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα ολοκληρώθηκε η εξέταση του πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας Αντώνη Ψαρόπουλου από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις παρατηρήσεις ξένων πανεπιστημίων σχετικά με το θέμα της πυρόσφαιρας με τον κ. Ψαρόπουλο να απαντά πως ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ στηρίχθηκε μόνο στην έκθεση του καθηγητή του ΑΠΘ χημικού μηχανικού Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου τον οποίον ο κ. Ψαρόπουλος πρότεινε ως μάρτυρα στο δικαστήριο.

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε νωρίτερα μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με τον έλεγχο μεταξύ άλλων του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Η εισαγγελέας ανέφερε πως χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει τα αιτήματα και να προτείνει επ αυτών στην επόμενη συνεδρίαση την προσεχή Δευτέρα.

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ