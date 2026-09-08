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Ο μάρτυρας άσκησε κριτική για την ανάκριση και ανέδειξε κενά στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στα βαγόνια.

Επιπλέον, ο κ.

Ψαρόπουλος υποστήριξε ότι η πυραντοχή των καθισμάτων σε συγκεκριμένα βαγόνια δεν πληρούσε τα απαραίτητα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ θα συνεχίσουν την εξέταση του μάρτυρα κατά την επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Παράλληλα, υποβλήθηκε αίτημα από την υποστήριξη της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας.

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Με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ προς τον Αντώνη Ψαρόπουλο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι συνήγοροι θα συνεχίσουν τις ερωτήσεις τους αύριο και αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων που επεσήμανε στην κατάθεση του ο κ. Ψαρόπουλος όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

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Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το larissanet.gr, νωρίτερα στην κατάθεση του ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων σχετικά με τα καθίσματα των αμαξοστοιχιών που δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα πυραντοχής το οποίο λαμβάνει υπόψη και το πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου που εξέτασε υλικό από συγκεκριμένα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Τόνισε πως ζήτησε από τις 17 Μαρτίου στον εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και πως πολλά αιτήματα στον εφέτη ανακριτή δεν απαντήθηκαν 2,5 χρόνια μέχρι το πέρας της ανάκρισης και άσκησε κριτική στο έργο του εφέτη ανακριτή. «Τα παράπονα μου έναντι της ανάκρισης είναι σοβαρά. Έχουν στιγματίσει την συγκεκριμένη δικογραφία».

Στη συνέχεια ανέφερε αυτά που κατά τον ίδιον δεν έχουν διερευνηθεί στην υπόθεση όπως οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για την Σύμβαση 717 και η εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο για ένα χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας του δικτύου του ΟΣΕ.

Για την υπόθεση των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης -«μπάζωμα»- τόνισε πως ο ανακριτής αδράνησε χρονικά να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και επεσήμανε πως το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη» είναι η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια.

«Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα» τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών.

Στην ερώτηση συνηγόρου αν η πυραντοχή των καθισμάτων θα έπαιζε κάποιο ρόλο με δεδομένο πως οι θερμοκρασίες στα βαγόνια μετά την σύγκρουση έφτασαν του 600 με 800 βαθμούς Κελσίου, ο κ. Ψαρόπουλος διευκρίνισε πως η αναφορά του στα καθίσματα ήταν για το βαγόνι Β2 όπου εκεί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και όχι για το κυλικείο όπου αναπτύχθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

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Το θέμα της διερεύνησης των συνθηκών της φωτιάς ήταν ένα από τα κύρια σημεία της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου ο οποίος ανέφερε ότι το κατηγορητήριο σε ότι αφορά τα αίτια θανάτου ορισμένων επιβατών που απανθρακώθηκαν “παρουσιάζει ένα έλλειμμα”.

“Θα ήθελα να ζητήσω από το δικαστήριο να κάνει ως οφείλει τα πάντα προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες ολων ” ανέφερε ολοκληρώνοντας την απολογία του ο κ. Ψαρόπουλος.

Μετά τον κ. Ψαρόπουλο αναμένεται να καταθέσουν οι οικογένειες των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Μασσαλή και Βούλγαρη.

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Αίτημα για έλεγχο στο κινητού του σταθμάρχη

Πριν την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων με την δεύτερη κόρη του να καταθέτει πως: «Εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά την δουλειά του όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά την σύγκρουση.

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