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Η σύζυγος του θανόντος περιέγραψε τον επαγγελματισμό του και τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούσε για να διατηρεί την ικανότητα εργασίας του.

Η κόρη του μηχανοδηγού κατήγγειλε προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και αδιαφορία της εταιρείας μετά το δυστύχημα, επικαλούμενη στοιχεία από τη δικογραφία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου όρισε τη σειρά των επόμενων μαρτύρων, δίνοντας προτεραιότητα στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες της σύγκρουσης.

Οι καταθέσεις για τις συνθήκες του σιδηροδρόμου και τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσουν σε επόμενη φάση της ακροαματικής διαδικασίας.

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Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του 59χρονου θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αρχικά κατέθεσε η σύζυγός του αναφέροντας πως ήταν ένας έμπειρος μηχανοδηγός που εργαζόταν από το 1981 και ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί πριν το τραγικό δυστύχημα κάνοντας σχέδια για το μέλλον. «Κάναμε όνειρα, είχαμε τρία παιδιά. Μέσα σε ένα βράδυ, σε ένα τηλεφώνημα, όλα αυτά χάθηκαν», τόνισε.

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Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του συζύγου της τονίζοντας πως παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017, εξεταζόταν τακτικά και περνούσε τις εξετάσεις για να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ως μηχανοδηγός.

Τι είπε η κόρη του μηχανοδηγού

Στη συνέχεια κατέθεσε μία εκ των τριών θυγατέρων του μηχανοδηγού αναφέροντας τον προσωπικό της αγώνα για να κατασχεθεί το καταγραφικό του ΟΣΕ για τα ηχητικά εκείνης της βραδιάς αλλά και τα στοιχεία που συγκέντρωσε από τη δικογραφία που δείχνουν, σύμφωνα με την ίδια, ότι η αμαξοστοιχία επιβράδυνε σε ένα σημείο έξω από τη Λάρισα.

Κατέθεσε πως το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 επικοινώνησε με τον πατέρα της περίπου στις 9 μ.μ. και της μετέφερε τα προβλήματα που υπήρχαν εκείνη την ημέρα με τα δρομολόγια. Ανέφερε πως για τη σύγκρουση τους ειδοποίησε ένας συνάδελφος του πατέρα της ενώ η Hellenic Train έδειξε αδιαφορία. «Η Hellenic Train δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζομένους της και να μας ενημερώσει. Προφανώς ήταν αναλώσιμοι», είπε.

Τόνισε ακόμα πως ο πατέρας της είχε αναφέρει και παλιότερα στην ίδια τα προβλήματα που υπήρχαν στον σιδηρόδρομο με βλάβες και προβλήματα στην επικοινωνία με συχνές παρεμβολές στο σύστημα VHF.

Η σειρά των μαρτύρων

Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται αύριο με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει την διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων.

Η σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν, όπως αποφάσισε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς θυμάτων, μετά οι παθόντες-τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά όσοι δεν δήλωσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο μετά την σύγκρουση όπως πυροσβέστες, διασώστες και αστυνόμοι.

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Στη συνέχεια μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες του σιδηροδρόμου όπως κλειδουχοι, σταθμαρχες, μηχανικοί και στο τέλος οι Ιατροδικαστές Λάρισας.

Η πρόεδρος επεσήμανε πως όλοι οι μάρτυρες που σχετίζονται με τη φωτιά και τις έρευνες σχετικά με τα αίτιά της θα ομαδοποιηθούν και θα καταθέσουν μαζί, δηλαδή και οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών και όσοι έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα υποστήριξης της κατηγορίας. Τόνισε μάλιστα πως το συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας ήταν το πιο δύσκολο. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ήταν σαν «διάβασμα πανελληνίων για να γίνουν αντιληπτές οι εκθέσεις».

Πηγή: larissanet.gr

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