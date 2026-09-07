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Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη για βιοποριστικούς λόγους, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της θανούσας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη των κατηγορουμένων.

Η αναβολή δόθηκε αποκλειστικά για να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία είχε προβεί στην αρχική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

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Η δίκη για την 68χρονη που έθαψε τη νεκρή μητέρα της στον Μαραθώνα πήρε αναβολή, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία είχε απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές και είχε οδηγήσει στην αποκάλυψη της μακάβριας υπόθεσης.

Η κόρη ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της 90χρονης μητέρας της

Η 68χρονη ομολόγησε πως έθαψε τη σορό της μητέρας της, ισχυριζόμενη ότι το έκανε για «βιοποριστικούς λόγους, γιατί δεν είχα άλλη πηγή εισοδήματος». Μάλιστα, υποστήριξε στο Live News ότι ένας φίλος της τη βοήθησε στην απόκρυψη της σορού. Την ίδια ώρα, ο εγγονός αρνείται ότι γνώριζε ότι η 68χρονη είχε κρύψει τη σορό της γιαγιάς του.

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«Παραδέχομαι ότι έθαψα και έκρυβα τη μητέρα μου. Το έκανα για βιοποριστικούς λόγους, γιατί δεν είχα άλλη πηγή εισοδήματος. Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια. Εγώ, μαζί με έναν φίλο μου προχωρήσαμε στην απόκρυψη της σορού στο υπόγειο του σπιτιού.

Ο γιος μου δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά παρά μόνο ότι «χρησιμοποιούσαμε την τραπεζική κάρτα της γιαγιάς», δήλωσε η κατηγορούμενη.

Και συνέχισε: «Δεν γνώριζα τίποτα. Δεν ήξερα ότι η μάνα μου είχε τοποθετήσει την γιαγιά στο υπόγειο. Όταν πέθανε και την ρώτησα που είναι η γιαγιά, μου είπε ότι τα έφτιαξε όλα και ότι δεν χρειάζεται να την δω γιατί και εγώ δεν ήμουν καλά», ανέφερε ο κατηγορούμενος εγγονός και συμπλήρωσε:

«Δεν είδα, ούτε άκουσα κάτι. Αυτή με κατηγορεί άδικα. Εγώ δεν την βοήθησα, το μόνο που θυμάμαι είναι να μου ζητάει κάτι μεγάλες σακούλες του κήπου».

Η εγγονή επειδή ζούσε για χρόνια στο εξωτερικό δεν επισκεπτόταν συχνά την γιαγιά της στο Μαραθώνα. Τηλεφωνικά μάλιστα ενημερώθηκε από την κατηγορούμενη πίσω στο 2017 όταν η γιαγιά αρρώστησε βαριά.

«Το 2015, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που έμενε στο Παλαιό Φάληρο και ότι θα έπαιρνε τον αδερφό μου και θα έμεναν εκεί ενώ, η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην Πεντέλη. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο αραιά και που για λειτουργικά θέματα του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του 2017, με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η γιαγιά αρρώστησε από καρκίνο και έκτοτε χάθηκε, δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα».

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Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να μάθει πως έφυγε η γιαγιά της, πού θάφτηκε και γιατί ποτέ δεν έγινε κηδεία δεν λάμβανε απάντηση.

«Σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην μητέρα μου, εκείνη απέφευγε να μου απαντήσει. Φέτος το χειμώνα έλαβα ένα τηλέφωνο από τον πατριό μου, ο οποίος μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός μου με την μητέρα μου λαμβάνουν τη σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου φαινόταν παράλογο».

Τελικά ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία προχώρησε σε καταγγελία.

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Οι αστυνομικοί έσκαψαν όλο το σπίτι έφτασαν στα θεμέλια αναζητώντας το πτώμα το οποίο τελικά βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά, στο υπόγειο του σπιτιού.

«Μου έδινε την κάρτα ως δική της και μου ζητούσε να πάω να αγοράσω πράγματα και να βγάλω λεφτά επειδή εκείνη δεν μπορούσε αλλά δεν μου είπε τι είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το έκανε μόνη της ή με κάποια βοήθεια. Εγώ προσπαθούσα να βοηθήσω την αστυνομία, αυτή έλεγε ότι την έθαψε στην αυλή σε ένα σημείο και μετά έλεγε άλλα. Η γιαγιά πιστεύω πέθανε από φυσικά αίτια, δεν ήταν καλά και είχε πολλά προβλήματα. Είχε καταπέσει και ήταν στο κρεβάτι», ανέφερε ο κατηγορούμενος εγγονός του θύματος.

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο η εξέταση του καταλογισμού των δύο κατηγορουμένων

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων επιχείρησε, παράλληλα, να θέσει ζήτημα ψυχικής τους κατάστασης. Ο συνήγορός τους ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενος τη δυσκολία επικοινωνίας μαζί τους και υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα του καταλογισμού.

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Το αίτημα, ωστόσο, απορρίφθηκε από το δικαστήριο, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση. Η δίκη αναβλήθηκε αποκλειστικά προκειμένου να κληθεί να καταθέσει η κόρη της 68χρονης.