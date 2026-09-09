Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα.(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Έντονο επεισόδιο δημιουργήθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής Σπύρου Βούλγαρη στη σημερινή συνεδρίαση, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ένταση στη δίκη των Τεμπών

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, η ένταση δημιουργήθηκε όταν ο κ. Βούλγαρης κατέθετε σχετικά με την συνάντηση που είχαν οι γονείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και την προτροπή του κ. Ψαρόπουλου προς τους συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής να περάσουν έξω πριν την έναρξη της σύσκεψης γιατί έχουν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

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«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά θα απαντήσω λέξη προς λέξη. θα φέρω μάρτυρες συγγενείς» φώναξε ο κ. Ψαροπουλος με τον κ. Βούλγαρη να απαντά «Ντροπή σου». Σε εκείνο το σημείο οι τόνοι ανέβηκαν με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει.