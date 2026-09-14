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Η μάρτυρας κατέθεσε ότι επικρατούσαν χαοτικές συνθήκες και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να διαφύγουν μόνοι τους σπάζοντας παράθυρα και ανοίγοντας πόρτες.

Επιπλέον, η αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη κατέθεσε στο δικαστήριο για τις συνομιλίες τους σχετικά με τα προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ελλείψεις συστημάτων φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης που της είχε περιγράψει ο εκλιπών πριν από το δυστύχημα.

Οι καταθέσεις συγγενών και επιβατών συνεχίζουν να φωτίζουν τις συνθήκες της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

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Με τις καταθέσεις μαρτύρων που έζησαν από κοντά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα (14/9), στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Κατά την 29η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στο βήμα βρέθηκε η Αγγελική Γεωργάκη, επιβάτιδα της μοιραίας αμαξοστοιχίας, η οποία περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο πέμπτο βαγόνι. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στην πορεία του τρένου μετά τη Λάρισα, τη σύγκρουση, τον εκτροχιασμό και τη φωτιά που ακολούθησε.

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Όπως ανέφερε η επιβάτιδα, «ήμουν στη θέση 101 στο πέμπτο βαγόνι. Ήταν στην αριστερή μεριά, στο παράθυρο», είπε αρχικά, περιγράφοντας το σημείο όπου βρισκόταν όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Η Αγγελική Γεωργάκη αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που είχαν προηγηθεί, τόσο στον σταθμό του Παλαιοφαρσάλου όσο και στη Λάρισα. Όπως κατέθεσε, στους επιβάτες είχε γίνει γνωστό ότι η άφιξη στη Θεσσαλονίκη υπολογιζόταν περίπου στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα, το τρένο συνέχισε την πορεία του χωρίς άλλη στάση. Η μάρτυρας στάθηκε στην ταχύτητα με την οποία κινούνταν η αμαξοστοιχία. «Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη», ανέφερε.

«Εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν. «Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα στο γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε».

Αμέσως μετά σηκώθηκε και προσπάθησε να κινηθεί προς τον διάδρομο. Μέσα στον πανικό που είχε δημιουργηθεί, άκουσε μία κοπέλα να φωνάζει «φωτιά, φωτιά». Όταν κοίταξε έξω από το βαγόνι, αντίκρισε τις φλόγες. «Βλέπω τη φωτιά έξω από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια».

Η πρώτη αντίδραση της μάρτυρα ήταν να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη μητέρα της και να της μεταφέρει τι είχε συμβεί, ζητώντας της παράλληλα να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική.

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Στο πέμπτο βαγόνι επικρατούσαν χαοτικές συνθήκες, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν μόνοι τους να βρουν τρόπο για να απομακρυνθούν από το σημείο. «Δεν υπήρχε κανένας να μας πει κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, κάποιοι επιβάτες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, ενώ ένας νεαρός κατάφερε να σπάσει το παράθυρο, προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής.

Η φωτιά είχε ήδη κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όταν τελικά άνοιξε η πόρτα, σχηματίστηκε ουρά και οι επιβάτες άρχισαν να βγαίνουν από την πίσω πόρτα, στην αριστερή πλευρά του βαγονιού. Η εικόνα που αντίκρισε έξω ήταν αυτή που, όπως προκύπτει από τα λόγια της, δύσκολα σβήνει. «Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύριγγα. Έβλεπες την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί. Έκανε έναν περίεργο ήχο».

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Μαζί με άλλους επιβάτες κινήθηκαν στη συνέχεια προς τον δρόμο. Για να φτάσουν εκεί έπρεπε να περάσουν τις γραμμές, με όσους είχαν καταφέρει να ανέβουν πρώτοι να βοηθούν τους υπόλοιπους. «Είδα το τρένο σε στεφάνι φωτιάς», επανέλαβε.

Καταθέσεις από τις οικογένειες των μηχανοδηγών

Στις προηγούμενες συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου είχαν βρεθεί στο επίκεντρο οι πρώτες καταθέσεις συγγενών των μηχανοδηγών. Κατά την 28η συνεδρίαση, στις 9 Σεπτεμβρίου, κατέθεσαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη.

Σήμερα, ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκε και η Σόνια Αρνή, εργαζόμενη στη Hellenic Train και αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

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Η μάρτυρας μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Ναλμπάντη, η οποία είχε επισφραγιστεί με αρραβώνα το 2021, αλλά και για την τελευταία τους επικοινωνία πριν από την τραγωδία. «Μιλήσαμε στις 7 πριν αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Ενημερώθηκα στις 12.30 το βράδυ από τους συναδέλφους που πήραν τηλέφωνο», κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ναλμπάντης είχε ξεκινήσει να εργάζεται τον Οκτώβριο του 2021 και κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους αναφερόταν συχνά στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ελληνικός σιδηρόδρομος.

«Μου έλεγε πως υπάρχουν δυσλειτουργίες, έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης. Μου μιλούσε για ανεπάρκεια συστημάτων».

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Η Σόνια Αρνή αναφέρθηκε ακόμη στον Γιώργο Κουτσούμπα, ο οποίος, όπως είπε, ήταν εκπαιδευτής του Νίκου Ναλμπάντη. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αρραβωνιαστικός της διατηρούσε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του.

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Κλείνοντας την κατάθεσή της, μίλησε για τον προσωπικό αντίκτυπο που είχε η τραγωδία στη ζωή της, αλλά και για τα όνειρα που είχαν κάνει μαζί. «Μου είναι δύσκολο που είμαι εδώ και για όλα αυτά που ζω τριάμισι χρόνια. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Πηγή: onlarissa.gr

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