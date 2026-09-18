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Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας, της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας. Η έναρξη του Εφετείου σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο στη μακρά και πολύκροτη δικαστική διαμάχη που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.

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Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση-καταπέλτη της εισαγγελέως της έδρας, Ευαγγελίας Σπυριδωνίδου.

«Το δικαστήριο κηρύσσει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη για την κατ’ εξακολούθηση πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως κατηγορείται και δη για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 11/4/2021 και την τετελεσμένη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 29/1/2022», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης και φορτισμένης αγόρευσής της, η εισαγγελέας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Τζωρτζίνα μια ατυχία είχε στη μικρή ζωή της να έχει μάνα, μητέρα, τροφό, φροντιστή την κατηγορούμενη».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Παράλληλα, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας, για τους οποίους έχει επίσης καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια κάθειρξη.

Πηγή: dikastiko.gr