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Οι συνήγοροι επικρίνουν τη μεταφορά του δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αβάσιμη και σκανδαλώδη.

Παράλληλα, η οικογένεια του θύματος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της δικογραφίας και την απόδοση πειθαρχικών ποινών στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Οι εκπρόσωποι της οικογένειας καταγγέλλουν επίσης την άρνηση επιστροφής των προσωπικών αντικειμένων της θανούσας καθώς και τη στάση δικαστικών λειτουργών κατά τη διαδικασία.

Τέλος, οι δικηγόροι διαμηνύουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο για την απόδοση ευθυνών και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης.

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Ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της μητέρας του θύματος, Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταγγέλλοντας «σωρεία θεσμικών παραλείψεων, σκανδαλώδους συγκάλυψης και συνεχιζόμενης προσβολής της μνήμης του θύματος».

Αρχίζει το Εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Παράλληλα, η οικογένεια και οι συνήγοροι δηλώνουν πως «δεν πρόκειται να ανεχθούν καμία απόπειρα συγκάλυψης, παραποίησης της πραγματικότητας ή προνομιακής μεταχείρισης του δράστη και των συνυπαιτίων κρατικών λειτουργών».

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Στο επίκεντρο της κριτικής τους βρίσκεται η παραμονή του δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, την οποία χαρακτηρίζουν «σκανδαλώδη» και βασισμένη αποκλειστικά σε «συστάσεις των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Οι συνήγοροι υπενθυμίζουν τις καταθέσεις καθηγητών ψυχιατρικής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, οι οποίοι υποστήριξαν «εμμέσως πλην σαφώς την κατασκευασμένη θεωρία περί “εν μέρει ανικανότητας αντίληψης του αδίκου”», ενώ καταγγέλλουν ότι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο «αρνήθηκε προκλητικά να διαβιβάσει τη δικογραφία για τον έλεγχο των εν λόγω ψυχιάτρων».

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η στάση τους απέναντι στην «απάνθρωπη μεταχείριση της μητέρας» και τη «στέρηση των προσωπικών αντικειμένων», καθώς, όπως επισημαίνεται, της αρνούνται ακόμα και τα ρούχα και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού της με «την απαράδεκτη και προσχηματική δικαιολογία ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση».

Παράλληλα, θέτουν επί τάπητος την «αδικαιολόγητη άρνηση διερεύνησης του βιασμού» και τη στάση δικαστικών λειτουργών, αναφέροντας ότι πρωτοδίκης απάλλαξε τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία «ερήμην της ίδιας της πραγματικότητας», ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία η Πρόεδρος του ΜΟΔ προέβη σε «ανεπίτρεπτες δηλώσεις θυματοποίησης και συμψηφισμού».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έδρα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το κράτος, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να σώσουν όποιον δεν θέλει να σωθεί» και χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «συμπαθητικό αγόρι σε φωτογραφία».

Τέλος, οι δικηγόροι σχολιάζουν τις «πειθαρχικές ποινές-χάδι» και την «ατιμωρησία αστυνομικών», επισημαίνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποσά της τάξεως των 300 ευρώ, «αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή». Η ανακοίνωση καταλήγει στη διαβεβαίωση ότι οι συνήγοροι «θα εξαντλήσουν κάθε δικονομικό και θεσμικό μέσο, εντός και εκτός συνόρων», διαμηνύοντας πως «και στην Αθλιότητα ακόμη υπάρχουν Όρια Αξιοπρέπειας…».