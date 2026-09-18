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Ντεσρονβίλ αρνήθηκε να συμφωνήσει με την αθώωση της Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βάσει των στοιχείων της κατηγορούσας αρχής, η κατηγορούμενη είχε σχεδιάσει τις πράξεις της και διατηρούσε πλήρη επίγνωση.

Η άρνηση του ενόρκου να αποδεχθεί τον ισχυρισμό περί επιλόχειας ψύχωσης οδήγησε σε έλλειψη ομοφωνίας και στην κήρυξη κακοδικίας στη δίκη.

Δημοσιεύματα ανέδειξαν το παρελθόν του Ντεσρονβίλ σχετικά με καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και οικονομικές δυσκολίες, προκαλώντας ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων.

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Ο ένορκος που αρνήθηκε να συμφωνήσει με τος άλλους 11 ενόρκους για να κηρύξουν αθώα την Λίντσεϊ Κλάνσι, στην πολύκροτη δίκη που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και αφορούσε στην δολοφονία των τριών παιδιώ απο την μητέρα τους, μίλησε για πρώτη φορά εξηγώντας γιατί αρνήθκε να αλλάξει γνώμη.

Πρόκειται για τον Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ που αρνήθηκε να αποδεχθεί πως η Κλάνσι δολοφόνησε τα παιδιά καθώ έπασχε από επιλόχια ψύχωση και ενήργησε λόγω προσωρινής παραφροσύνης. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να κυρηχθεί κακοδικία. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, για την καταδίκη ή την αθώωση ενός κατηγορουμένου απαιτείται η ομόφωνη απόφση των ενόρκων ότι η ενοχή ή η αθωότητά του, έχει αποδειχθεί «πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία».

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Μιλώντας στο NewsNation, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι είχε αμφιβολίες για την ενοχή της Κλάνσι και στη συνέχεια απλώς αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Δεν είχα αμφιβολίες. Όταν προσπαθούσα να εξηγήσω διαφορετικές πιθανές θεωρίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενόρκων, με διέκοπταν σαν να σήμαινε αυτό ότι είχα αμφιβολίες με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν…Με βάση όλα τα στοιχεία, τους βασικούς μάρτυρες και όσα παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή, θεώρησα ότι υπήρχαν αρκετές αποδείξεις πως εκείνη γνώριζε ακριβώς τι έκανε και το είχε σχεδιάσει».

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, 36 ετών, είχε παραδεχθεί ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της στο σπίτι της στο Ντάξμπερι το 2023 και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα μάλιστα μείναι παραλυτη.

Η υπεράσπισή υποστήριξε ότι τη στιγμή των πράξεών της βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής επιλόχειας ψύχωσης και μια εσωτερική φωνή την έπεισε πως έπρεπε να σκοτώσει τα παιδιά και στην συνέχεια να αυτοκτονήσεις ώστε να είναι μαζί τους στον παράδεισο. Αναφέρθηικε μάλιστα, πως η γυναίκα, που ειχε νοσηλευτεί ένα διάστήμα και σε ψυχιατρείο μετά την γέννηση του τρίτου παιδιού, είχε επιδεινωθεί από τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Από την πλερά της η εισαγγελία, υποστήριξε ότι η Κλάνσι είχε επίγνωση των πράξεών της και ότι οι κινήσεις της ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού.

Ο Ντεσρονβίλ ήταν ο μόνος ένορκος που δεν αποδέχθηκε το επιχείρημα της υπεράσπισης περί ψυχικής ανικανότητας, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ομόφωνη απόφαση και να κηρυχθεί κακοδικία.

Το αδιέξοδο των ενόρκων και η στάση του Ντεσρονβίλ προκάλεσε αντικείμενο συζήτησης με κάποιους να εκτιμόυν πως ρόλο στην απόφαση του έπαιξε το ότι είναι Καθολικός Ο ίδιος ο αδελφός του, πάντως, είχε απορρίψει αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως η θρησκεία είχε σχέση με την απόφασή του.

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Ο Ντεσρονβίλ προέρχεται από οικογένεια Αϊτινών μεταναστών που εγκαταστάθηκε στη Μασαχουσέτη το 1982. Ήταν περίπου τεσσάρων ετών όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνθρωποι από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον τον περιέγραψαν ως μέλος μιας μορφωμένης και αξιοπρεπούς οικογένειας, ενώ μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων.

Ωστόσο, το 2021 είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, κατά το οποίο φέρεται να είχε επιτεθεί στη τότε σύζυγό του. Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν, καθώς η γυναίκα δεν κατέθεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λόγω φόβων που σχετίζονταν με την επιμέλεια των παιδιών. Το 2025 είχε επίσης καταγγελθεί για επίθεση σε βάρος του ανιψιού του, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση περιοριστικών μέτρων εναντίον του.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων σε μια δίκη που αφορούσε υπόθεση ενδοικογενειακής βίας. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι αντιμετώπιζε και οικονομικές δυσκολίες, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με διαδικασία έξωσης λόγω φερόμενων οφειλών ενοικίων ύψους περίπου 12.000 δολαρίων.

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