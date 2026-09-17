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Η δίκη της κατηγορούμενης κατέληξε σε άκυρη διαδικασία τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ένορκοι δεν πέτυχαν ομόφωνη ετυμηγορία σχετικά με τον ισχυρισμό περί επιλόχειας ψύχωσης.

Ο Πάτρικ Κλάνσι καταγγέλλει μέσω του δικηγόρου του μια οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμισης και ψευδών κατηγοριών που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορους χρήστες.

Η επόμενη δικαστική ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των δολοφονιών έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου.

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Για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της δίκης της Λίντσεϊ Κλάνσι χωρίς ετυμηγορία, ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, Πάτρικ Κλάνσι, μιλά δημόσια για την τραγωδία που άλλαξε τη ζωή του.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο 38χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια των παιδιών του, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει να τους μιλά.

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«Τους μιλάω συνέχεια, με βοηθά να ξεπεράσω τον πόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, η τότε 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι, πρώην νοσηλεύτρια, στραγγάλισε στο υπόγειο του σπιτιού της στη Μασαχουσέτη τα τρία παιδιά της: την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενώ η Κλάνσι βρέθηκε αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού.

Η δίκη της ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2026 και διήρκεσε σχεδόν έξι εβδομάδες. Ωστόσο, οι ένορκοι δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Έπειτα από περισσότερες από 38 ώρες διασκέψεων σε διάστημα επτά ημερών, οι ένορκοι ενημέρωσαν τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Η ψηφοφορία είχε καταλήξει σε 11 ψήφους υπέρ της αθώωσης και μία κατά.

Ο δικαστής κήρυξε τη δίκη άκυρη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

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Η υπεράσπιση επικαλείται επιλόχεια ψύχωση

Η Λίντσεϊ Κλάνσι έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε τα παιδιά της. Η υπεράσπισή της, ωστόσο, υποστηρίζει ότι την περίοδο των δολοφονιών έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και ότι, εξαιτίας της κατάστασής της, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους και επομένως δεν είχε ποινική ευθύνη.

Η υπόθεση αναμένεται να επιστρέψει ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η πρώτη δίκη.

Οι απειλές και η εκστρατεία παραπληροφόρησης

Από την έναρξη της δίκης, ο Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος ξαναπαντρεύτηκε τον Απρίλιο και πλέον ζει στη Νέα Υόρκη, έχει δεχθεί απειλές και έχει βρεθεί στο στόχαστρο διαδικτυακών αναρτήσεων που τον κατηγορούν για τον θάνατο των τριών παιδιών του.

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Ο δικηγόρος του, Χάουαρντ Κούπερ, μιλώντας στο Boston 25 News, έκανε λόγο για οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος του πελάτη του.

«Τους τελευταίους μήνες, ο Πάτρικ Κλάνσι και η οικογένειά του έχουν υποστεί μια αμείλικτη, κλιμακούμενη και καταστροφική εκστρατεία δυσφήμισης», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει και προωθηθεί από ασήμαντους διασημότητες, τους λεγόμενους “influencers” και καθαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα και τα πιθανά κέρδη τους, δημοσιεύοντας πράγματα που γνωρίζουν ότι είναι καθαρά ψέματα, όπως ότι ο Πάτρικ εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στο θάνατο των μικρών παιδιών του, καθώς και άλλες άθλιες ισχυρισμούς».

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Ο Κούπερ άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν νομικές ενέργειες εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, διαδίδουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Η πλήρης συνέντευξη του Πάτρικ Κλάνσι αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

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