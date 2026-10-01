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Με επιστολή του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, όπως ενημέρωσε τη Διάσκεψη των Προέδρων, ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.

Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες η εκτίμηση του Νικήτα Κακλαμάνη ήταν πως εντός του Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.

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Σημειώνεται πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη και σε αυτήν θα κληρωθούν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι και θα αποτελούν την σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίο