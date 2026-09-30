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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδωσαν εντολές για αλλοίωση του πεδίου της τραγωδίας, απομακρύνοντας χώματα και συντρίμμια χωρίς την έγκριση των δικαστικών αρχών.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι πράξεις αυτές προκάλεσαν απώλεια κρίσιμου υλικού, εμποδίζοντας τη δικαστική διερεύνηση και βλάπτοντας τα δικαιώματα των οικογενειών των θυμάτων.

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Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών –με 57 νεκρούς και 32 τραυματίες– αποτυπώνεται μέσα από τις 203 σελίδες του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο καταγράφει το νομικό και πραγματικό πλαίσιο της έρευνας για την αλλοίωση του πεδίου της τραγωδίας. Κεντρικό πρόσωπο της παραπομπής είναι ο πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει –από κοινού με άλλα τέσσερα υπηρεσιακά και αυτοδιοικητικά στελέχη– το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Το δικαστικό συμβούλιο εξετάζει τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων προσώπων, όπως ακριβώς καταγράφονται στη δικογραφία:

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«Α) όλοι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2-3-2023 έως και 7-3-2023, ενώ ήσαν υπάλληλοι κατά την έννοια του νόμου και ειδικότερα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος ως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, διορισθείς με το υπ’ αριθ. 56/2021 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 142/13.8.2021), ο Κωνσταντίνος Αγοραστός του Αναστασίου, ως Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Βασίλειος Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος του Παντελή, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και ο Ευάγγελος Φαλάρας του Αγγέλου, ως συντονιστής επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, δηλαδή ως υπάλληλοι κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 13 περ. α’ του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) σε συνδ. με άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3126/2003, καθ’ ύλην αρμόδιοι…».

Σύμφωνα με το σκεπτικό, ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε επιληφθεί ως αρμόδιος Υφυπουργός του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων Υπουργείων και Φορέων σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 138/13.12.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 5823/13.12.2021), επιληφθείς και των ανατεθέντων σ’ αυτόν από τον Πρωθυπουργό, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, καθηκόντων της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος, κατόπιν ενεργοποίησης εν τοις πράγμασι της 4ης επικαιροποιημένης έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Παράλληλα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι διέθεταν συγκεκριμένα καθήκοντα συντονισμού δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος, λήψης αστυνομικών μέτρων, προστασίας της σκηνής του συμβάντος και αποκλειστικής διάθεσης μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον καθαρισμό και την ομαλοποίηση του εδάφους.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο βούλευμα, «…ενεργώντας στο πλαίσιο κοινής τους δράσης και κατόπιν συναπόφασής τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, βάσει των προεκτεθέντων, και χωρίς να ζητήσουν τη συναίνεση των αρμοδίων κατ’ άρθρο 251 ΚΠοινΔ δικαστικών αρχών, ο μεν Ευάγγελος Φαλάρας του Αγγέλου, ως συντονιστής επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων, έδωσε εντολή, στον Αθανάσιο Πανδρεμμένο, διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που είχε προσέλθει στον τόπο του δυστυχήματος με ειδικά μηχανήματα και φορτηγά του με ισάριθμους οδηγούς, κληθείς να συνδράμει σχετικά το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον τόπο του δυστυχήματος, να απομακρύνει από τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος τουλάχιστον 300 κυβικά χώματος και αδρανών υλικών καθώς και συντρίμμια των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών, οι δε λοιποί παραπεμπόμενοι συγκατηγορούμενοί του, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, κατά τα ανωτέρω…».

Η κατηγορία αφορά παρεμβάσεις στο έδαφος που επέφεραν αλλοίωση του χώρου. Το δικαστικό συμβούλιο υπογραμμίζει πως οι ενέργειες αυτές εκτελέστηκαν ενώ «…βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σοροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία (θύματα) υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενη η επιβάτιδα Εριέττα Μόλχο».

Η απομάκρυνση των χωμάτων και των συντριμμιών οδήγησε στην απώλεια προσωπικών αντικειμένων, υπολειμμάτων των αμαξοστοιχιών και των συστημάτων τους, αλλά και «εκμεταλλεύσιμου βιολογικού υλικού, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος».

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Σε επόμενη φάση, κι αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και σταθεροποίησης του εδάφους κάτω από τον αγωγό φυσικού αερίου για την ασφαλή επιχείρηση των γερανών:

«Β) Οι 1) Χρήστος Τριαντόπουλος του Γεωργίου και 2) Κωνσταντίνος Αγοραστός του Αναστασίου, ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους, κατά το χρονικό διάστημα από τις 4-3-2023 έως και τις 8- 3-2023, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου επιχειρησιακής δράσης και συγκεκριμένα καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ του- δυστυχήματος από χόρτα, θάμνους, λάσπες και διαμορφώθηκε σταθεροποιήθηκε το έδαφος, κάτω από το οποίο υπήρχε αγωγός φυσικού αερίου, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την επιχείρηση – επέμβαση των γερανών σε ασφαλές πεδίο και συνεπώς, κατά τον πιο πάνω χρόνο, είχε εκπληρωθεί ο σκοπός, για τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας δια της διάθεσης σκαπτικών μηχανημάτων, κατά τα ανωτέρω, παρόλο που είχαν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών της σύγκρουσης των ανωτέρω αμαξοστοιχιών και του εντοπισμού των υπαιτίων (…) ενεργώντας στο πλαίσιο κοινής τους δράσης και κατόπιν συναπόφασής τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων βάσει των προεκτεθέντων και χωρίς να ζητήσουν τη συναίνεση – έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ο μεν Κωνσταντίνος Αγοραστός του Αναστασίου, έδωσε εντολή στον διαχειριστή της ως άνω επιχείρησης να προβεί, α) σε επίστρωση του δρόμου στον τόττο του ατυχήματος με χαλίκια – υλικά 3Α και Ε4 και β) σε επίστρωση τμήματος εδάφους στον τόπο του ατυχήματος με τριμμένη πίσσα, ο δε Χρήστος Τριαντόπουλος δεν προέβη σε καμία ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψει την ενέργεια αυτή, μολονότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο…».

Το δικαστικό συμβούλιο προσδιορίζει τα στοιχεία της πράξης αναφέροντας: «Είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμιτα στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα – βιοτικό συμβάν, προς τον σκοπό, αφενός μεν βλάβης του κράτους και δη της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού οφέλους στους υπαίτιους των διερευνώμενων αδικημάτων, που και πάλι συνίστανται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του δυστυχήματος εγκλήματος… προκαλώντας παράλληλα βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων». Απόρριψη αιτημάτων και διαβίβαση δικογραφίας

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Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου περί διενέργειας περαιτέρω κύριας ανάκρισης, προκειμένου να κληθεί εκ νέου για ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας και πολιτικός του προϊστάμενος Ιωάννης Μπρατάκος. Επιπλέον, διέταξε τον χωρισμό της δικογραφίας κατά των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων και τη διαβίβασή της στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος, τις οποίες κατηγορούνται ότι τέλεσαν στη Λάρισα και τα Τέμπη.

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