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Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, συνεχίστηκε η 35η δικάσιμος για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός τραυματίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, με τον πατέρα του να περιγράφει ενώπιον του δικαστηρίου όσα έζησε η οικογένεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.

«Μία τρομακτική πραγματικότητα»

Αναφερόμενος στις πρώτες ώρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ο Διονύσης Γεωργιάδης μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τους γιατρούς για την κατάσταση του γιου του.

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«Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίσαμε μία τρομακτική πραγματικότητα. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αν και εξωτερικά ο Γεράσιμος δεν είχε τραύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο πατέρας του Γεράσιμου περιέγραψε επίσης τις τελευταίες ώρες πριν από το ταξίδι του γιου του, ο οποίος επρόκειτο να αναχωρήσει με το μοιραίο τρένο.

Όπως κατέθεσε, περίπου τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση, ο Γεράσιμος είχε εκφράσει την αμφιβολία του για το αν θα έπρεπε να ταξιδέψει εκείνο το βράδυ.

«Μήπως να φύγω αύριο με την ξαδέρφη μου;», φέρεται να είχε πει στον πατέρα του.

Η οικογένεια είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει με λεωφορείο. Τελικά, όμως, ο Γεράσιμος αποφάσισε να επιβιβαστεί στο τρένο.

Η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη συνεχίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, με τον ίδιο να αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε για το δυστύχημα και στα όσα ακολούθησαν για την οικογένειά του.

(Πηγή: dikastiko.gr)