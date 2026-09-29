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Στο δικαστήριο επιστρέφει η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία είχε καταλήξει σε κακοδικία λόγω της αδυναμίας των ενόρκων να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξέταση αιτήματος της υπεράσπισης για την απαλλαγή της κατηγορούμενης, καθώς και η απόφαση της εισαγγελίας για το αν θα προχωρήσει σε νέα δίκη ή αν θα αλλάξει τις κατηγορίες.

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Η 36χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της —της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του 8 μηνών Κάλαν— τον Ιανουάριο του 2023 επιμένει ότι είχε επιλόχεια κατάθλιψη όταν διέπραξε τα εγκλήματα, άρα δεν έφερε ποινική ευθύνη για τις πράξεις της, την ίδια στιγμή που η εισαγγελία κάνει λόγο ότι τα εγκλήματα ήταν προμελετημένα. Η ίδια δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι σκότωσε τα παιδιά της, αλλά η υπερασπιστική της γραμμή αποδίδει τα αίτια στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

WATCH LIVE: Lindsay Clancy heads back to court for first time since mistrial https://t.co/V9uHpV5CvI September 29, 2026

Στην προηγούμενη δίκη, 11 από τους 12 ένορκους τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης της Κλάνσι λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης, ενώ ένας μόνο ένορκος επέμεινε στην καταδίκη της για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Αυτός ήταν ο Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ.

«Δεν είχα αμφιβολίες. Όταν προσπαθούσα να εξηγήσω διαφορετικές πιθανές θεωρίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενόρκων, με διέκοπταν σαν να σήμαινε αυτό ότι είχα αμφιβολίες με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν…Με βάση όλα τα στοιχεία, τους βασικούς μάρτυρες και όσα παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή, θεώρησα ότι υπήρχαν αρκετές αποδείξεις πως εκείνη γνώριζε ακριβώς τι έκανε και το είχε σχεδιάσει», είχε πει χαρακτηριστικά.

Το αδιέξοδο των ενόρκων και η στάση του Ντεσρονβίλ προκάλεσε αντικείμενο συζήτησης με κάποιους να εκτιμόυν πως ρόλο στην απόφαση του έπαιξε το ότι είναι καθολικός. Ο ίδιος ο αδελφός του, πάντως, είχε απορρίψει αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως η θρησκεία είχε σχέση με την απόφασή του.