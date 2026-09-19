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Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσκολία διαχείρισης της απώλειας, ενώ ο δικηγόρος του προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες εναντίον του.

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι κηρύχθηκε άκυρη καθώς οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση μετά από πολυήμερες συνεδριάσεις.

Η υπεράσπιση απέδωσε τις πράξεις της κατηγορούμενης σε επιλόχειο ψύχωση, ενώ οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο.

Η πλήρης συνέντευξη του Πάτρικ Κλάνσι αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

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Για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της δίκης της Λίντσεϊ Κλάνσι χωρίς ετυμηγορία, ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, Πάτρικ Κλάνσι, τοποθετείται δημόσια για το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, είπε: «Ζω με αυτό κάθε μέρα, αλλά πιστεύω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα».

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In an exclusive interview with 60 Minutes, Dr. Rachel Danis describes her husband Patrick Clancy as "the most selfless father and supportive partner."



"I don't understand how the story has been so twisted," she says. "I was just a girl that met a guy running in Central Park on… pic.twitter.com/t9NDkMSR0U — 60 Minutes (@60Minutes) September 18, 2026

Ο Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη αλλά υποστήριξε την πρώην σύζυγό του, έχει στοχοποιηθεί από χρήστες του διαδικτύου. Ο άνδρας ξαναπαντρεύτηκε τον Απρίλιο και πλέον ζει στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η διασπορά προφανών και ανυπόστατων ψευδών πρέπει να σταματήσει. Όσοι είναι υπεύθυνοι πρέπει να καταλάβουν ότι θα υπάρξουν συνέπειες και ότι θα επιδιωχθεί κάθε κατάλληλο μέτρο για να λογοδοτήσουν, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής οδού», δήλωσε ο δικηγόρος του Χάουαρντ Κούπερ.

Σε άλλα αποσπάσματα της συνέντευξής του, ο 38χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια των παιδιών του, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει να τους μιλά.

«Τους μιλάω συνέχεια, με βοηθά να ξεπεράσω τον πόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πλήρης συνέντευξη του Πάτρικ Κλάνσι αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

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Το αδιέξοδο που ακύρωσε τη δίκη

Ο δικαστής Σάλιβαν κήρυξε άκυρη τη δίκη, μετά και το τρίτο σημείωμα των ενόρκων, με το οποίο ενημέρωναν ότι αδυνατούσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Το 12μελές σώμα, αποτελούμενο από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, είχε συνεδριάσει συνολικά περίπου 38 ώρες μέσα σε επτά ημέρες. Οι ένορκοι δήλωσαν για πρώτη φορά ότι βρίσκονταν σε αδιέξοδο την Τρίτη, επανέλαβαν την ίδια θέση την Τετάρτη και έστειλαν το τρίτο σημείωμα την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο συνήγορος της Λίντσεϊ Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, υποστήριξε ότι η 36χρονη δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, επικαλούμενος σοβαρή επιλόχειο ψύχωση και φωνές που, όπως ισχυρίστηκε, την οδήγησαν στη δολοφονία των τριών παιδιών της τον Ιανουάριο του 2023.

Αντίθετα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι φόνοι ήταν προσχεδιασμένοι και πως η Κλάνσι επικαλέστηκε το ψυχωτικό επεισόδιο για να αποφύγει την ποινική ευθύνη.

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