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Η αντιπολίτευση διατήρησε τις αντιρρήσεις της για το νομοσχέδιο, παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Η Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας για τη ρύθμιση, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών κατά την ψηφοφορία.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς απέρριψε τις κατηγορίες περί αμνήστευσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει υπευθυνότητα, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις του στοχεύουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.

Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν προσωπικές αιχμές σχετικά με την παρουσία τους στη Λέσβο και τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης που πλήττει την κτηνοτροφία στο νησί.

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Η επίμαχη ρύθμιση, άρθρο 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις αγροτικές επιδοτήσεις αλλά και «έκρηξη» του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αποτέλεσαν τα δυο σημεία της σφοδρής επίθεσης που εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής κατά του Μαργαρίτη Σχοινά. Την ίδια στιγμή, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η Πλεύση Ελευθερίας απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση, παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του Μαργαρίτη Σχοινά, επέμεινε στις αντιρρήσεις της επί του επίμαχου άρθρου 74.

«Δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά»

«Δεν είναι μεμονωμένος ένας κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Είναι μια ολόκληρη σειρά κινήσεων που παραβιάζει, καταστρατηγεί το Σύνταγμα και οδηγεί στην καταστροφή της κτηνοτροφίας της χώρας» τόνισε, αρχικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στρέφοντας, μάλιστα, με ένταση τα «βέλη» του προς τον Μαργαρίτη Σχοινά πρόσθεσε: «Και γι’ αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα απολογηθείτε. Και συμφωνούμε βεβαίως ότι δεν λύνονται τα θέματα από την Αχαρνών. Λύνονται όμως από τη Λέσβο. Και εκεί στέλνετε τον κ. Καββαδά, κ. Σχοινά, ως αυτοφωράκια, τον στέλνετε ως αυτοφωράκια, και δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων».

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«Ήρθατε με έναν κατακλυσμό από μότο να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια”»

Το «γάντι σήκωσε» ο Μαργαρίτης Σχοινάς «επιστρέφοντας» τα «πυρά» προς την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Δουδωνής σπούδασε στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο. Ήρθατε με έναν κατακλυσμό από μότο να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια” επειδή πήγε τέσσερις φορές στο πεδίο, κοντά σε αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. «Και εσείς πήγατε στη Λέσβο για να στηρίξετε αυτούς που μονομερώς κήρυξαν το τέλος της ιχνηλάτησης στο νησί. Εσείς που κόπτεστε για το Σύνταγμα, θέτοντας τη χώρα εκτός κοινοτικής νομιμότητας. Εάν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη» πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ο Μαργαρίτης Σχοινάς προς τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως για όσα συμβαίνουν στη Λέσβο χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα και όχι «χάιδεμα αυτιών». Αναφερόμενος στο επίμαχο άρθρο 74 που έχει πυροδοτήσει την σκληρή μάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ο αρμόδιος υπουργός τόνισε πως το υπουργείο δεν τιμωρεί, δεν καλύπτει και δεν αμνηστεύει, λέγοντας, χαρακτηριστικά, πως «μόνο τα λαμόγια έχουν να φοβούνται όσο είμαι εγώ υπουργός. Παλεύω να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη».

«Εσείς το πόδι σας δεν το έχετε πατήσει στο νησί»

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, απαντώντας εκ νέου στον Μαργαρίτη Σχοινά, μίλησε για «αισχρές» και «ανοίκειες προσβολές» εις βάρος του λέγοντας «δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες» προς την πλευρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα «βέλη» του προς τον Μαργαρίτη Σχοινά διερωτώμενος αν ο υπουργός δίνει τη μάχη της Λέσβου «με τηλεκατεύθυνση από την Αχαρνών». «Εξ αποστάσεως τη δίνετε τη μάχη υπουργέ; Τον κύριο Καββαδά στέλνετε ως “αυτοφωράκια”, εσείς το πόδι σας δεν το έχετε πατήσει στο νησί! Εσείς κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο από την Αθήνα! Σε ποια άλλη χώρα χρειάζονται 6,5 μηνες για να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση;» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.