Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει το άρθρο 74 για τις αγροτικές επιδοτήσεις της περιόδου 2018-2022 ως μέσο νομιμοποίησης παράνομων ενισχύσεων και αμνήστευσης εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς απέρριψε τις κατηγορίες τονίζοντας ότι η διάταξη δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας ούτε αναστέλλει τους δικαστικούς ελέγχους για παράνομες πράξεις.

Ο υπουργός κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις για να διασαφηνίσει ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης παραμένει βασική προϋπόθεση για τη λήψη των ενισχύσεων από τους παραγωγούς.

Στόχος της ρύθμισης είναι να αποδεσμευτούν οι επιδοτήσεις 50.000 νόμιμων παραγωγών των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούσαν λόγω της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το επίμαχο άρθρο, ενώ εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση για τη διατύπωση της διάταξης και την ερμηνεία της.

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«Πολεμική» η ατμόσφαιρα εντός της Ολομέλειας με επίκεντρο για ακόμη μια φορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την «γαλάζια» κυβέρνηση και με φόντο το άρθρο 74 για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-2022 μιλά για «παράθυρο» νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων και «αμνήστευση» κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, απαντώντας στα «πυρά» της αντιπολίτευσης, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη διάταξη δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κάποιον έλεγχο. Την ίδια στιγμή, η Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του επίμαχου άρθρου, η οποία θα συζητηθεί αργότερα σήμερα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, από το βήμα της Ολομέλειας, αφού πρώτα παρουσίασε τους στόχους του για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – καθώς ήταν η πρώτη του τοποθέτηση στη Βουλή από την ημέρα που ανέλαβε το «τιμόνι» του υπουργείου – προχώρησε στην κατάθεση δυο νομοτεχνικών βελτιώσεων προκειμένου – όπως είπε – να διασαφηνιστεί το «αυτονόητο», πως δηλαδή η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και πως ουδείς έλεγχος σταματά ούτε επηρεάζεται.

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«Δεν ήρθα για να περνάω ύποπτες διατάξεις»

Με έντονο ύφος ο Μαργαρίτης Σχοινάς απάντησε στα «πυρά» της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «δεν ήρθα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, δεν πρόκειται ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία κατηγορήθηκα. Τελεία και παύλα».

Ο αρμόδιος υπουργός υποστήριξε πως «δεν αλλάζουμε ούτε ένα όριο επιλεξιμότητας, δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις, δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική δραστηριότητα, δεν σταματά κανένας έλεγχος. Όποιος έχει κάνει ματσακονιά, θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη και να υφίσταται τις συνέπειες», λέγοντας, παράλληλα, πως στόχος είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 νόμιμοι παραγωγοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγησε πως η επίμαχη ρύθμιση αφορά σε εκτάσεις που είχαν δηλωθεί την περίοδο 2018-2022 και είχαν πραγματική επιλέξιμη δραστηριότητα και σε παραγωγούς που δικαιούνταν την ενίσχυση αλλά οι υποθέσεις τους μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν εμφανίστηκαν οι δασικοί χάρτες.

«Μην ψάχνετε δόλο στην αντιπολίτευση»

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, μάλιστα, κατά την ομιλία του, στόχευσε εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως είπε, ζητούσαν από τους προκατόχους του με ερωτήσεις στη Βουλή να διευθετήσουν αυτά τα ζητήματα.

«Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο, όταν εσείς εισαγάγατε το άρθρο με αυτή τη διατύπωση. Αφήνετε ευρύτερα περιθώρια ερμηνειών για τα βοσκοτόπια. Μην ψάχνετε δόλο στην αντιπολίτευση» απάντησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.