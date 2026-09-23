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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν τη ρύθμιση ως προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων και συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την άμεση απόσυρσή της.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η διάταξη αποκαθιστά διοικητικές αδικίες για πραγματικούς παραγωγούς χωρίς να καταργεί τους ελέγχους επιλεξιμότητας.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη, με την παρουσία και την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

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Με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα νέο πεδίο σκληρής σύγκρουσης ανοίγει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης γύρω από το επίμαχο άρθρο 74 που εισήχθη στο νομοσχέδιο για το νέο αλιευτικό κώδικα και αφορά στην εκκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περιόδου 2018-2022. Το νομοθέτημα εισάγεται αύριο Πέμπτη προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σε μια συνεδρίαση η οποία αναμένεται «ηλεκτρισμένη», ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό από την Χαριλάου Τρικούπη πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρέμβει στην συζήτηση.

Για «ύποπτη» ρύθμιση η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων στο σχέδιο νόμου χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση μιλά σύσσωμη η αντιπολίτευση που δείχνει να μην πείθεται από τις εξηγήσεις του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει πως με την συγκεκριμένη ρύθμιση νομιμοποιούνται παράνομες επιδοτήσεις και επιχειρείται η «αμνήστευση» κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πλευρά του, διαμηνύει πως η συγκεκριμένη διάταξη δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κάποιον έλεγχο.

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Ισχυρά «πυρά» από την αντιπολίτευση

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως «με μια προκλητική διάταξη, η οποία μπήκε τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο και χωρίς διαβούλευση, η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμνηστεύοντας και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης. Το ερώτημα είναι ποια συμφέροντα υπηρετεί, ποιοι την πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση και πώς είχε το θράσος να νομίζει ότι όλα αυτά θα περάσουν κάτω από το ραντάρ».

«Από τη μια πάτε να βγάλετε λάδι τα λαμόγια που κατέκλεψαν τον αγροτικό κόσμο και από την άλλη, διώκετε τους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους και παλεύουν για το δίκιο τους», ανέφερε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, ζητώντας την απόσυρση της επίμαχης διάταξη και καταγγέλλοντας πως με την διάταξη ξεμπλοκάρονται οι πληρωμές για την περίοδο που έγιναν οι μεγάλες απάτες με τα βοσκοτόπια.

Την απόσυρση του άρθρου 74, ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης, ζητώντας να πληροφορηθεί αν έχει ενημερωθεί για το θέμα η ευρωπαΐκή εισαγγελία, ενώ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει «ποιους θέλει να καλύψει». «Εφόσον οι αγρότες υπέβαλαν νομίμως τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις τους τότε, χρειάζεται σήμερα να επικαιροποιηθεί αυτή η διάταξη;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Για να είμαστε ρεαλιστές, η διάταξη είναι ένα κουκούλωμα. Επειδή δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα, έρχεστε τώρα εσείς για την χρονική περίοδο 2018-2022 τους παράνομους να τους κάνετε νόμιμους», κατήγγειλε και ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κομνηνός Δελβερούδης από τη Νίκη, ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα άρθρα «που ανοίγουν παράθυρα για αυθαιρεσίες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, υποστήριξε πως «φωτογραφίζετε όλες τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεπλένετε ποινικές ευθύνες. Σας ξεφώνισε ο συνήγορος της Παρασκευής Τυχεροπούλου».

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Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Βασιλειάδη

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής σημειώθηκε σκληρή κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του «γαλάζιου» προεδρεύοντα Λάκη Βασιλειάδη. «Είστε άφαντος, ένας ανύπαρκτος βουλευτής. Εισπράττετε 7.000 ευρώ και δεν πατάτε. Ανακαλύψατε το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες συνολικά στη Βουλή», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν ο προεδρεύων της ζήτησε να ολοκληρώσει την παρέμβασή της. «Είμαι πρώτος βουλευτής στην Πέλλα. Έχω περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές σας μαζί. Αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός», απάντησε ο Λάκης Βασιλειάδης στα «πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Διόρθωση αδικίας»

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Ο υφυπουργός Θανάσης Καββαδάς έκανε λόγο για διόρθωση μιας «αδικίας» προκειμένου όσοι δικαιούνται να λάβουν τα χρήματά τους, έστω και ετεροχρονισμένα. «Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανένα από τους ελέγχους», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. «Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν νωρίτερα, και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους. Μιλάμε για τις δηλώσεις της περιόδου 2018 – 2022. Πρώτον για αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί κανονικά, δεύτερον γι’αυτά στα οποία υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και τρίτον στα αγροτεμάχια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν εκείνη την περίοδο», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο έτερος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος σημείωσε ότι άλλο είναι η περίπτωση μιας επιλέξιμης ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση του και αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα, εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών. «Αυτό το διοικητικό ζήτημα έρχεται να λύσει η διάταξη αυτή» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ανδριανός.

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