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Αρνητική στέκεται στην εισήγηση της προς την Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σε σχέση με την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και αυτό καθώς στην σχετική ψηφοφορία, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής, η ΝΔ ψήφισε να μην αρθεί η ασυλία των δύο «γαλάζιων» βουλευτών, ενώ η αντιπολίτευση υπερψήφισε και στις δυο περιπτώσεις.

Η πρώτη περίπτωση, αυτή του Λευτέρη Αυγενάκη, αφορά δικογραφία μετά από αναφορά του προέδρου των Δημοκρατών Στέφανου Κασσελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Σε υπόμνημα που κατέθεσε στα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας ο Λευτέρης Αυγενάκης υποστηρίζει πως «θεωρώ δίκαιη τη μη άρση της βουλευτικής μου ασυλίας» αναφέροντας πως θεωρεί τις εις βάρος του κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες και τις αρνούμαι κατηγορηματικά, καθώς δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα. Στηρίζονται σε εσφαλμένη και αποσπασματική αξιολόγηση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μου».

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Η δεύτερη περίπτωση, αυτή του Μακάριου Λαζαρίδη, αφορά αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, μετά από μήνυση δικηγόρου εις βάρος του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας και μίλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, για «καθαρά πολιτική δίωξη» και σε αυτό το πλαίσιο αιτήθηκε να μην αρθεί η ασυλία του, ενώ υποστήριξε πως ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του Σώρρα.