«Στη γεωπολιτική δεν υπάρχουν κενά. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Εμείς τρέξαμε γρηγορα και αποφασιστικά κι αυτή η πύλη θα είναι η Ελλάδα».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην αποτίμηση της 3ης Διακυβερνητικής διάσκεψης Ελλάδας Κύπρου, με τη χθεσινή συμφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμμετοχή των ΗΠΑ για το καλώδιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι αμερικανικοί νόμοι λένε απο εκεί που περνάει το φυσικό αέριο δεν αγγίζει κανένας» και πρόσθεσε ότι «ο καλύτερος τρόπος θωράκισης της χώρας μας είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν στο Ζάππειο».

«Eκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες σε φάση διερεύνησης, οι Αμερικάνοι που θέλουν να επενδύσουν θέλουν τα νούμερα, στοιχεία. Αλλά έχει και μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, διασυνδέει την Αν. Μεσόγειο που η αμερικανική ηγεσία θέλει να ενισχύσει.

«Ήταν εδώ τέσσερις Αμερικανοί υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ και δύο αμερικανικοί κολοσσοί πετρελαίου» τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση για τον εκνευρισμό της Τουρκίας.

«Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 80 Αμερικανούς αξιωματούχους και 25 υπουργούς Ενέργειας απ’ όλο τον κόσμο. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μονο απο Ευρώπη και Αμερική, αλλά και απο τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ», είπε ο κ. Παπασταύρου αναφερόμενος στη σύνοδο P-tec που διοργανώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ζάππειο.

«Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Και με πύλη την Ελλάδα, ο δρόμος περνάει από τον αραβικό κόσμο, από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη», είπε ο Υπουργός Ενέργειας και στο ερώτημα για το πώς επηρεάζεται η τσέπη απάντησε:

Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. ‘Οσον αφορά τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δεν θα μπορούσε σίγουρα να είναι. Όμως η διασύνδεση Ισραήλ Μέση Ανατολή και Ινδία είναι πολύ τσέπη γιατί τα εμπορικά προϊόντα της Ινδίας που είναι αυτό που ήταν η Κίνα πριν από 10 χρόνια, είναι παραγόμενος πλούτος που αν διοχετευτεί στην Ευρώπη δημιουργεί μεγάλες συνθήκες ανάπτυξης».

«Αυτός που νόμιζε ότι θα μπορούσε να το παίξει και στις δύο βάρκες, ήρθε ο Τραμπ και του είπε πρέπει να διαλέξεις. Άρα καμιά φορά ο δεδομένος είναι ο σταθερός και ο ξεκάθαρος», είπε ο κ. Παπασταύρου, αναφορικά με την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στο Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τον ερχόμενο Απρίλιο ο Σταύρος Παπασταύρου θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον μαζί με τους ομολόγους τους από Κύπρο και Ισραήλ για το θέμα του καλωδίου.

