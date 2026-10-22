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Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υποστήριξε την αναγκαιότητα της ρύθμισης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποκριτική στάση και εξυπηρέτηση συμφερόντων των τεχνολογικών κολοσσών.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το νομοσχέδιο, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της καθολικής απαγόρευσης και προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις, όπως η διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Παράλληλα, ο Παύλος Χρηστίδης του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψευδή στοιχεία σχετικά με τη συμβατότητα της ρύθμισης με το ενωσιακό δίκαιο.

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Σε υψηλά ντεσιμπέλ… λικνίζονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου που βάζει «κόφτη» στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media. Τα έδρανα της αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουν σε όλλους τους τόνους πως δεν στηρίζουν την κυβερνητική πρωτοβουλία, ενώ ο Άκης Σκέρτσος – επικαλούμενος μετρήσεις, οι οποίες όπως είπε, δείχνουν πως το 80% της κοινωνίας συμφωνεί με τη ρύθμιση – μιλά για «ανεύθυνη» και «υποκριτική» αντιπολίτευση η οποία «αρνείται να πάρει θέση» στο νομοσχέδιο.

«Θα λύσουμε το πρόβλημα ή θα κοιτάμε απλώς το πρόβλημα; Δεν είναι τέλεια η λύση, καμία απαγόρευση δεν επιτυγχάνει 100% συμμόρφωση. Όμως όλες οι ενδείξεις συντείνουν στο ότι πρέπει να γίνει κάτι» τόνισε ο Ακης Σκέρτσος, σχολιάζοντας πως «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Κατηγόρησε μάλιστα την αντιπολίτευση πως «παίζοντας» με αυτό τον τρόπο, παίζει το «παιχνίδι των καθυστερήσεων» των τεχνολογικών κολοσσών. «Ελπίζω να αναθεωρήσετε έστω και τώρα. Θα εκτεθείτε προς την ελληνική κοινωνία» τόνισε προς την αντιπολίτευση συνολικά ο Άκης Σκέρτσος για την στάση που κρατά απέναντι στο νομοθέτημα.

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Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε, επιπλέον, στη Γαλλία και τα νομικά και συνταγματικά προβλήματα που συναντά η αντίστοιχη νομοθέτηση, δίνοντας την διαβεβαίωση πως η χώρα μας έχει διαβουλευθεί εξαντλητικά με την ΕΕ. «Το έχουμε καλύψει στον πόντο, ώστε να μην υπάρχει ζήτημα ακυρότητας» σημείωσε.

Ο Άκης Σκέρτσος έστρεψε τα «πυρά» του προς το ΠΑΣΟΚ και σχολιάζοντας την τροπολογία που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση για διαβαθμισμένη πρόσβαση των παιδιών στα social media μίλησε για «παρελκυστική προσπάθεια» του ΠΑΣΟΚ να καταδείξει ότι είναι «υπεύθυνο», χαρακτηρίζοντας μάλιστα την προτεινόμενη ρύθμιση αντιενωσιακή. «Εμείς δεν είμαστε με καμία Τουρκία και με καμία τριτοκοσμική χώρα. Εμείς είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Εσείς είστε η απόκλιση από το ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι ακριβώς ορίζει η ευρωπαϊκή διαδικασία, το νομοσχέδιο πατάει πάνω στον ευρωπαϊκό κανονισμό, καθώς ό,τι κάνουμε πέρα και πάνω από αυτόν, κινδυνεύει να προσβληθεί από τις τεχνολογικές εταιρείες» τόνισε ο Άκης Σκέρτσος.

Ο υπουργός επιτέθηκε στο ΚΚΕ λέγοντας πως μιλά για την αρρύθμιστη καπιταλιστική αγορά, αλλά αρνείται να ψηφίσει την επιβολή προστίμων στους τεχνολογικούς κολοσσούς, ενώ επανέλαβε τις κατηγορίες προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, δηλαδή την Ελληνική Λύση και την Νίκη, πως ενώ επικαλούνται την προστασία της οικογένειας καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο για την προστασία της.

Αναφερόμενος, απαντώντας στα «πυρά» της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε πως η στάση της δεν είναι ούτε «ελευθερίας» ούτε «υπευθυνότητας».

Ισχυρά «πυρά» από ΠΑΣΟΚ σε Σκέρτσο

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και επιμένοντας στην τροπολογία που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση υπογράμμισε πως οι επιστήμονες διαφωνούν με την καθολική εφαρμογή και ζητούν διαβάθμιση και προσαρμογή. «Σας πιάσαμε να λέτε σοβαρά ψέματα. Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Στη Γαλλία πήραν πίσω το νόμο εξαιτίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;» έθεσε το ερώτημα ο Παύλος Χρηστίδης προς τον Άκη Σκέρτσο.

Ο υπουργός Επικρατείας, απαντώντας στις ισχυρές «βολές» του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως εδώ και δυο χρόνια «είναι άλαλα τα χείλη του κόμματος και του αρχηγού του» και πως ήρθε σήμερα στη Βουλή με «προφάσεις εν αμαρτίαις» να κατηγορήσει την κυβέρνηση. Μίλησε μάλιστα, αναφερόμενος στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, για «ολέθριο λάθος» της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέθεσε μια τροπολογία που – όπως υποστήριξε ο Άκης Σκέρτσος – θέτει τη χώρα εκτός ενωσιακής νομοθεσίας.

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Για υποκρισία κατηγόρησε την «γαλάζια» κυβέρνηση ο Θανάσης Παφίλης. «Θα βάλετε χέρι στις πλατφόρμες μας λέτε. Που έχουν 800 δισ. ευρώ τζίρο. Θα τους ξηλώσετε τα γαλόνια, θα τους βάλετε και ένα πρόστιμο», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

«Η καθολική απαγόρευση ενέχει πολλούς κινδύνους, έχετε αποτύχει να παρέχετε Παιδεία στα παιδιά, και αυτό είναι από τους λόγους που χάνονται στο διαδίκτυο», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Γιώργος Ρούντας.

«Το νομοσχέδιο είναι ένα τίποτα. Είναι ασόβαρο. Μας λέτε κάτι ανοησίες του τύπου “καμία διάταξη δεν εφαρμόζεται ποτέ απολύτως”. Όταν μιλάτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση, θα πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνη κυβέρνηση» σημείωσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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