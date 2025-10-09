Μεγάλη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα, με αφορμή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας και την παρουσία της βουλευτού της Νέας Αριστεράς στον στολίσκο.

Η Π. Πέρκα υποστήριξε ότι το Ισραήλ απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που εκτελούσαν εντολές από τον ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε στη συνέχεια την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος όταν πήρε τον λόγο τόνισε τα εξής:

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά.

Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επί δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια της Γάζας. Δεν είστε εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν», πρόσθεσε ο Α. Γεωργιάδης.

Απαντώντας η κα Πέρκα τόνισε ότι θα επιχειρήσει και πάλι να πάει στην Γάζα, προσθέτοντας ότι «αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος».

«Να πάτε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας», ήταν το σχόλιο από τον Υπουργό Υγείας.

«Κάνατε λάθος που πήγατε, πρώτα πρώτα ως Ελληνίδα βουλευτής. Η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ είναι τεράστιο εθνικό συμφέρον. Που είναι αυτή η σχέση που λετε; Είναι στην Κύπρο και στα εξελιγμένα όπλα που έχουν δώσει εκεί. Η Τουρκία προσπαθεί να βρει πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον εξοπλισμό», είπε ο Α. Γεωργιάδης για τα εξοπλιστικά που έλαβε η Κύπρος από το Ισραήλ.

Ο Α. Γεωργιάδης συγκρούστηκε για τον ίδιο λόγο με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, καθώς και με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα η οποία του φώναξε από τα έδρανα «να πάρει τα χάπια του». Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε άμεσα την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.