Μια ημέρα νωρίτερα, από τον αρχικό προγραμματισμό, θα εκκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στην Διάσκεψη των προέδρων η συζήτηση του προϋπολογισμού μεταφέρεται για τις 12 έως 16 Δεκεμβρίου, αντί για τον αρχικό προγραμματισμό που είχε οριστεί για τις 13-17 Δεκεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Βαλκανίων στις 17 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση θα αρχίσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει πέντε ημέρες και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου με την ομιλία του πρωθυπουργού και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία που παραδοσιακά λαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.