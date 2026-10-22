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Από την κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση θα προκύψει η σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου που θα κρίνει την τύχη του πρώην υπουργού.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση η κλήρωση για τη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

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Από την κλήρωση θα προκύψουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι θα στελεχώσουν την σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου που θα κρίνει την τύχη του πρώην υπουργού.