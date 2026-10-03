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Ο πρώην υφυπουργός δηλώνει ότι σέβεται τον πόνο των συγγενών, αλλά οφείλει να προστατεύσει την οικογένειά του από συκοφαντίες και αθλιότητες.

Τριαντόπουλος χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της προέδρου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία ως χυδαίο ψεύδος που κρίνεται αδιανόητο.

Ο ίδιος αναμένει τη δικαίωση από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, όπου δηλώνει πως θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα.

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Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Χρήστος Τριαντόπουλος το Σάββατο (03.10.2026) τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού την 1η Οκτωβρίου, ότι ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε πει πως τα πτώματα των θυμάτων στο σημείο του δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν «κρέατα προς μεταφορά».

Απαντώντας στη Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ότι σέβεται απόλυτα τον πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα των Τεμπών, ωστόσο έχει χρέος απέναντι στην οικογένεια και τα παιδιά του, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν τις αθλιότητες και την τοξικότητα, να απαντήσει στα όσα είπε η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

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Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Τριαντόπουλος:

«Έλαβα με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος ”Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, κας Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως ”κρέατα προς μεταφορά” τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει ”λαμπίκο”.

Οι δηλώσεις της μάλιστα αυτές δόθηκαν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας, και εξ αφορμής όχι εξετάσεώς της ως μητέρας θανούσης στην τραγωδία, που θα συγχωρούσε ίσως και ένα βαρύ ατόπημα, αλλά συνεντεύξεώς της ως πολιτικής αρχηγού – και αυτό έχει τη σημασία του.

Σεβάστηκα απόλυτα μέχρι σήμερα και πάντα θα σέβομαι τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα, όπως καταδεικνύει η στάση μου όλη αυτήν την περίοδο.

Σέβομαι, όμως, και έχω χρέος απέναντι στα παιδιά μου και την οικογένειά μου, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα.

Η ανοχή, λοιπόν, στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της.

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Και όταν οι συκοφαντίες προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμική θέση στη χώρα, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να βρίσκομαι στη θέση να απαντώ σε ισχυρισμούς περί δήθεν λεγομένων μου, όταν και μόνο η σκέψη επί αυτών είναι αδιανόητη.

Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά, όσα παραπάνω ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού, ως ένα χυδαίο ψεύδος που οδηγεί σε ένα δρόμο ολισθηρό, τον οποίο δεν θα ακολουθήσω.

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Άλλωστε, η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του φυσικού μου δικαστή – όπως ζήτησα από την πρώτη στιγμή, είναι, πλέον, πολύ κοντά.

Και η Αλήθεια εκεί, θα λάμψει».

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