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Την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο Νίκος Καραχάλιος, μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτική απομόνωση της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν σκέψεις να μην προχωρήσει τελικά στην κάθοδο στις εκλογές.

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Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο X έγραψε:

«ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ…

ΑΧ ΜΑΡΙΑ !

Θλιβερο το θεαμα της απομονωμενης απ’ολους Καρυστιανου

Μονη της δεν μπορει να παει πια πουθενα..

Ηδη ετοιμάζονται ΣΧΕΔΙΑ ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ..

Θα χρησιμοποιήσει ως άλλοθι μια τεχνητή σύγκρουση με τα ΜΜΕ».

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ…

ΑΧ ΜΑΡΙΑ !

Θλιβερο το θεαμα της απομονωμενης απ'ολους Καρυστιανου

Μονη της δεν μπορει να παει πια πουθενα..

Ηδη ετοιμαζονται ΣΧΕΔΙΑ

ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ..

Θα χρησιμοποιησει ως αλλοθι

μια τεχνητη συγκρουση με τα ΜΜΕhttps://t.co/QrXEyKlF0c pic.twitter.com/tReLHnRONa — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) October 31, 2026

Η τοποθέτηση του Νίκου Καραχάλιου έγινε με αφορμή όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη κατά τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Η Μαρία Καρυστιανού είχε ζητήσει να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο της επίσημης τελετής, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό. Στη συνέχεια, προχώρησε σε ξεχωριστή κατάθεση στεφάνου σε πάρκο της πόλης.