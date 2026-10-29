Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε μόνη της στεφάνι στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας μετά την απόρριψη του αιτήματός της να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η ίδια κατήγγειλε την απόφαση ως παράνομη και κάλεσε τους πολίτες σε αφύπνιση, συνδέοντας το ιστορικό μήνυμα της επετείου με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα.

Η εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρακολούθησε στη συνέχεια τη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να απολέσει την εξουσία στις επερχόμενες εκλογές και να οδηγηθεί σε λογοδοσία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες η Μαρία Καρυστιανού, όπου τελικά κατέθεσε μόνη της στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς είχε προηγηθεί η απόρριψη του αιτήματός της να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο από την κατάθεση στεφάνου αναρτήθηκε σε λογαριασμό στο Facebook που συνδέεται με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε τόσο στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο Facebook όσο και από την ίδια, η Μαρία Καρυστιανού παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, για την απόφαση να μην της επιτραπεί να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είχε εξηγήσει, είχε καταθέσει γραπτό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, με την ιδιότητά της ως εκπροσώπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». «Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η απόρριψη του αιτήματός της έγινε κατά παράβαση της νομοθεσίας, σημειώνοντας: «Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας». Μάλιστα, χαρακτήρισε την απόφαση «άρνηση της ντροπής».

Στην ίδια παρέμβασή της, η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να αφυπνιστούν και να αντιδράσουν, συνδέοντας το ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό “Όχι”, όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, εκφράζοντας την άποψη ότι όσοι βρίσκονται σήμερα στην εξουσία θα πρέπει να την απολέσουν και να λογοδοτήσουν.

«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.