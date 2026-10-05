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Σεέλεγχο των αναφορών που έκανε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, στην τελευταία της συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», προέβη η πλατφόρμα διασταύρωσης ειδήσεων Ellinika Hoaxes.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρισμοί της κ. Καρυστιανού έχουν διαψευστεί δημόσια τόσο από κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, όσο και από συγγενείς άλλων θυμάτων, όπως ο Νίκος Πλακιάς.

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Το fact-checking των Ellinika Hoaxes

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών, το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν προκύπτει πως η φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» ειπώθηκε από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ η επίμαχη αναφορά για «να μεταφερθούν τα κρέατα» αποδίδεται, σύμφωνα με κατάθεση, σε εντολή της ηγεσίας της Πυροσβεστικής.

Το fact-checking μέσο υποστηρίζει ότι αρκετοί από τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τη Μαρία Καρυστιανού δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που έχει εξετάσει, βάζοντας στο μικροσκόπιο από τις αναφορές σε υδραζίνη, ξυλόλιο και τολουόλιο μέχρι την πυρόσφαιρα, τη φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία χάθηκε η ζωή της κόρης της και ακόμη 56 ανθρώπων αλλά και τον βιοσυντονισμό.

Τι ισχύει για όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω»; Ελέγξαμε, έναν προς έναν, επτά ισχυρισμούς από τις φράσεις που αποδόθηκαν στον Χρήστο Τριαντόπουλο και την πυρόσφαιρα στα Τέμπη, μέχρι την υδραζίνη, την «Κβαντική Ιατρική» και τον βιοσυντονισμό. Ποιοι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, ποιοι παραπλανητικοί και τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επίσημες εκθέσεις και οι επιστημονικές πηγές; Διαβάστε τον πλήρη έλεγχο των δηλώσεων της κυρίας Καρυστιανού στο άρθρο μας: https://t.co/SrPvTQFayD — @ellinikahoaxes (@ellinikahoaxes) October 5, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει ότι η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε από τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Διονύσιου Γερουλιά, η επίμαχη εντολή που φέρεται να μεταφέρθηκε ήταν «να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες» και αποδίδεται στην ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη φράση «να γίνουν όλα λαμπίκο», τα Ellinika Hoaxes αναφέρουν ότι προέρχεται από προφορική πληροφορία αστυνομικού προς τον Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό θύματος των Τεμπών.

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Το μέσο επικοινώνησε με τον κ. Βλάχο, ο οποίος, όπως αναφέρεται, επιβεβαίωσε ότι του μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία, διευκρινίζοντας όμως ότι ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του απέδωσαν τη φράση στον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τι ισχύει για όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω»; Ελέγξαμε, έναν προς έναν, επτά ισχυρισμούς από τις φράσεις που αποδόθηκαν στον Χρήστο Τριαντόπουλο και την πυρόσφαιρα στα Τέμπη, μέχρι την υδραζίνη, την «Κβαντική Ιατρική» και τον βιοσυντονισμό. Ποιοι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, ποιοι παραπλανητικοί και τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επίσημες εκθέσεις και οι επιστημονικές πηγές; Διαβάστε τον πλήρη έλεγχο των δηλώσεων της κυρίας Καρυστιανού στο άρθρο μας: https://t.co/SrPvTQFayD

Τα Ellinika Hoaxes υποστηρίζουν ότι η θέση πως τα έλαια σιλικόνης δεν θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία της δεν συμφωνεί με τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες που έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο σχηματισμού πυρόσφαιρας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως ένα ισχυρό ηλεκτρικό τόξο.

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Παράλληλα, επικαλούνται τον Δρ. Γεώργιο Μαραγκό, ερευνητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έρευνα έπειτα από αίτημα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ:

ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ξυλόλιο

«Mπορεί κανείς να επιτύχει συγκρίσιμο μέγεθος πύρινης σφαίρας (fireball) με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στα μοντέλα. Το ίδιο μέγεθος πύρινης σφαίρας μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά μικρότερη ποσότητα καυσίμου από ό,τι αναφέρεται στην έκθεση [σσ. του ΕΟΔΑΣΑΑΜ] ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στο μοντέλο».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ουσίες που έχουν βρεθεί σε δείγματα από τον τόπο της τραγωδίας.

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Για το ξυλόλιο και το τολουόλιο, τα Ellinika Hoaxes αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν σε ίχνη και ότι η παρουσία τους έχει αποδοθεί σε διαδικασίες καύσης και πυρόλυσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν τεκμηριώνεται από μόνο του η ύπαρξη παράνομου φορτίου.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην υδραζίνη: «Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη, που χρησιμοποιείται στην αεροπορία […] γι’ αυτό πιο μπροστά απ’ όλους πήγε ο απόστρατος της αεροπορίας ο κ. Δριτσάκος».

Τα Ellinika Hoaxes υποστηρίζουν ότι η υδραζίνη δεν έχει εντοπιστεί στα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Αναφέρουν επίσης ότι ο Γεώργιος Δριτσάκος δεν είχε μεταβεί στον χώρο του δυστυχήματος πριν από την 1η Απριλίου 2024.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφορές στην υδραζίνη υπάρχουν στη δικογραφία μέσα σε αιτήματα συγγενών θυμάτων για τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων και όχι ως ουσία που έχει ήδη εντοπιστεί.

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«Κβαντική ιατρική»

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος αφορά τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για την αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική» και τον βιοσυντονισμό.

Τα Ellinika Hoaxes επισημαίνουν ότι τεχνολογίες όπως η μαγνητική τομογραφία και τα λέιζερ αξιοποιούν πράγματι φυσικά φαινόμενα που περιγράφονται από την κβαντική φυσική. Αυτό, όμως, σύμφωνα με την έρευνά τους, δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη για την αποτελεσματικότητα πρακτικών όπως ο βιοσυντονισμός.

Όπως αναφέρουν, ο βιοσυντονισμός βασίζεται στον ισχυρισμό ότι τα όργανα και τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται όταν υπάρχει κάποια ασθένεια, και ότι ειδικές συσκευές μπορούν να παρέμβουν σε αυτά τα υποτιθέμενα «διαταραγμένα» σήματα.

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Στην έρευνά τους τα Ellinika Hoaxes καταλήγουν ότι οι συγκεκριμένοι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από επαρκή κλινικά δεδομένα. Σημειώνουν ακόμη ότι ο βιοσυντονισμός δεν πρέπει να συγχέεται με τη βιοανάδραση, καθώς πρόκειται για διαφορετικές πρακτικές.

Η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα έχει αναζωπυρωθεί μετά τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία από την πλευρά της υπερασπίζεται τη νομιμότητα της συσκευής βιοσυντονισμού που διαθέτει και τις αναφορές της στις εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην Ιατρική.