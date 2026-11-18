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Τα αποχωρήσαντα μέλη κατηγορούν την πρόεδρο για αυταρχική διαχείριση και απόρριψη κάθε δημοκρατικής διαδικασίας συγκρότησης του κινήματος από τη βάση.

Οι διαφωνούντες καταγγέλλουν τη μετατροπή του κόμματος σε έναν προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό, ο οποίος απομακρύνεται από τους λαϊκούς αγώνες και τις αρχικές αξίες του κινήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηγεσία επιδιώκει την είσοδο στη Βουλή μέσω συστημικών συμβιβασμών, χωρίς να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο ρήξης με το κατεστημένο.

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Οκτώ από τα δώδεκα μέλη της συντονιστικής ομάδας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στον Πειραιά. ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Στην ανακοίνωσή τους, κατηγορούν τη Μαρία Καρυστιανοού ότι «απέρριψε την πρόταση μας και οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία συγκρότησης από την Βάση (τουλάχιστον έως τις εκλογές)», ενώ καταγγέλλουν «αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό της ίδιας και της ηγετικής κάστας που η ίδια διόρισε».

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Όπως γράφουν «η Ελπίδα για την Δημοκρατία εκτιμούμε ότι κάτω από αυτή την λογική της Προέδρου της και της ηγετικής ομάδας που την κατευθύνει πολιτικά, έχει μπει στην τροχιά μεταβολής της σε ένα μόρφωμα που θα έρθει να προστεθεί στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα διαχείρισης της μιζέριας του Ελληνικού Λαού και αποδόμησης της Χώρας μας», προσθέτοντας ότι «η ηγεσία αποφάσισε να ξεκόψει από κάθε προσπάθεια οργάνωσης του Λαϊκού Κινήματος και αποτελεί πλέον μια αδιάφορη σε εμάς πολιτική δύναμη».

«Μια από τα ίδια με όλους τους υπόλοιπους λοιπόν μας προτείνει η κ. Καρυστιανού, με μόνο αντεπιχείρημα την δική της εντιμότητα λόγω του λευκού πολιτικού της παρελθόντος και την ανιδιοτέλεια που προκύπτει από το υπαρκτό προσωπικό δράμα της» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

Η δήλωση αποχώρησης από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1. Στις 25/10/2026 η Συντονιστική Ομάδα της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», συναντήθηκε με την Πρόεδρο κ. Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να συζητήσει την Οργανωτική Πρόταση προς μια 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος. Η κ. Καρυστιανού απέρριψε την πρόταση μας και οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία συγκρότησης από την Βάση (τουλάχιστον έως τις εκλογές), όσον αφορά τις Θέσεις, τον Κανονισμό Λειτουργίας και την ανάδειξη Οργάνων εκπροσώπησης του Κινήματος.

Απέρριψε την από τη Βάση έγκριση Θέσεων, Διαδικασιών και Προσώπων.

2. Ταυτόχρονα με αυτό η κ. Καρυστιανού (όπως επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ), απέρριψε την στρατηγική της οργάνωσης του Κινήματος των Τεμπών σε Πολιτικό Κίνημα Αλλαγής και διεμβολισμού του σημερινού πολιτικού συστήματος, περιγράφοντας ως μάταιους τους λαϊκούς αγώνες.

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3. Μετά από αυτή την συνάντηση και τις θέσεις που εξέφρασε η Πρόεδρος στην Συντονιστική Ομάδα του Πειραιά, οκτώ ( 8 ) από τα δώδεκα (12) μέλη της αποχωρούμε από το Κίνημα της Ελπίδας για την Δημοκρατία, μη θέλοντας να συμμετέχουμε σε έναν αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό της ίδιας και της ηγετικής κάστας που η ίδια διόρισε, από τον οποίο το μόνο που θα μπορούσε να προκύψει, είναι μια καθεστωτική και χρήσιμη για την αναπαραγωγή του σημερινού συστήματος εξουσίας Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι εκπρόσωποι Λαϊκού Κινήματος.

4. Αυτή η λογική ματαιώνει οριστικά την συγκρότηση ενός Πολιτικού Κινήματος «από τα κάτω» με ηγετικό πρόσωπο την ίδια, που θα μπορούσε να συνενώσει τον Ελληνικό Λαό σε μια πλειοψηφική συμμαχία Εθνικής και Κοινωνικής Αναγέννησης και να ανατρέψει το σημερινό χρεοκοπημένο και εχθρικό για αυτόν κατεστημένο διακυβέρνησης της Χώρας.

Η Ελπίδα για την Δημοκρατία εκτιμούμε ότι κάτω από αυτή την λογική της Προέδρου της και της ηγετικής ομάδας που την κατευθύνει πολιτικά, έχει μπει στην τροχιά μεταβολής της σε ένα μόρφωμα που θα έρθει να προστεθεί στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα διαχείρισης της μιζέριας του Ελληνικού Λαού και αποδόμησης της Χώρας μας.

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5. Η ηγεσία της Ελπίδας για την Δημοκρατία αποφάσισε να ξεκόψει από κάθε προσπάθεια οργάνωσης του Λαϊκού Κινήματος και αποτελεί πλέον μια αδιάφορη σε εμάς πολιτική δύναμη.

Γιατί αποφάσισε να κάνει σοβαρές πολιτικές υποχωρήσεις στο όνομα του συστημικού «εφικτού», προκειμένου να επιτύχει την είσοδο της στην Βουλή, με μόνο σύνθημα μια «κάθαρση» με αμφισβητούμενη πολιτική στόχευση.

Επιδιώκει την λαϊκή ψήφο στο όνομα της «τιμωρίας πολιτικών προσώπων», χωρίς αυτά τα δύο να αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής ρήξης με το κατεστημένο και αλλαγής διακυβέρνησης υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας που ληστεύεται από αυτό.

6. Η Μ. Καρυστιανού ζητά «ανάθεση διακυβέρνησης» από μια λαϊκή πλειοψηφία, που το μόνο ατομικό δικαίωμα που της αναγνωρίζει είναι το να ψηφίζει στις εκλογές όποιους προτείνονται από τα πάνω, παρακολουθώντας από «τον καναπέ» την χειραγώγησή της.

Με αυτόν το τρόπο ούτε ο πολίτης της συνειδητής «αποχής» θα ακολουθήσει, ούτε ο κόσμος των κινημάτων θα εμπνευστεί και αυτό είναι για εμάς πλέον ορατό και ευδιάκριτο.

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7. Μια από τα ίδια με όλους τους υπόλοιπους λοιπόν μας προτείνει η κ. Καρυστιανού, με μόνο αντεπιχείρημα την δική της εντιμότητα λόγω του «λευκού» πολιτικού της παρελθόντος και την ανιδιοτέλεια που προκύπτει από το υπαρκτό προσωπικό δράμα της.

Όμως δεν αρκούν μόνο αυτά για την ανατροπή της σημερινής διεφθαρμένης αντιλαϊκής διακυβέρνησης του Τόπου. Απαιτείται Πολιτικό Σχέδιο, Πολιτική Αρχών και Λαϊκό Κίνημα.

8. Διαφωνούμε κάθετα με την κ. Καρυστιανού και τους πολιτικούς της συμβούλους.

Εμείς θεωρούμε τον ίδιο τον Λαό το πολιτικό υποκείμενο που πρέπει να υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τον εκφράσουν και όχι το αντίθετο.

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Ένα πολιτικό υποκείμενο που θα επιβάλλει τον θεσμικό του ρόλο μέσα από ουσιαστικές συνταγματικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών.

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9. Εμείς επιθυμούμε ένα Πολιτικό Κίνημα βγαλμένο μέσα από τους ενεργούς Πολίτες, μαζί με τους ενεργούς Πολίτες στους αγώνες για τα αιτήματά τους κι Ελπίδα του Λαού, για την δική του Εξουσία, που θα πηγάζει από τον ίδιο και θα ασκείται από τον ίδιο.

Άλλωστε και η Μαρία Καρυστιανού μέσα από το Κίνημα των Τεμπών αναδείχθηκε ως αναγνωρίσιμη προσωπικότητα και όχι το ανάποδο όπως η ίδια θέλει τώρα να πιστεύει: Ότι δηλαδή εκείνη το δημιούργησε και σήμερα το αποτιμά και υποτιμά ως μια ακόμη «αναποτελεσματική διαμαρτυρία».

10. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στους τίμιους και ανιδιοτελείς έως σήμερα συναγωνιστές μας που όμως θέλουν να «δώσουν μια ακόμη ευκαιρία» και ελπίζουμε να συναντηθούμε μαζί τους ξανά στους αγώνες για μια Ελεύθερη Δημοκρατική Ελλάδα.

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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/11/2026

ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ