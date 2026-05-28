Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Μαΐου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να καλέσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ασκήσει την κατά νόμον αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, για τον πειθαρχικό έλεγχο του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη θέση που είχε διατυπώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στις 5 Μαΐου 2026, καταδικάζοντας το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε Πράξη με την οποία η υπόθεση των υποκλοπών παρέμεινε στο αρχείο, χωρίς περαιτέρω έρευνα, παρά τις διαπιστώσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για επαρκείς ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Σε εκείνη την πρώτη παρέμβασή του, ο Σύλλογος είχε υποστηρίξει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης παρότι συνέτρεχαν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού ή εξαίρεσης βάσει των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και είχε διατελέσει εποπτεύων Εισαγγελέας της ΕΥΠ κατά το κρίσιμο διάστημα.

Με τη νέα του απόφαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αναφέρεται στις θεσμικές ενστάσεις που είχε διατυπώσει στις 5 Μαΐου και, βασιζόμενος σε αυτές, ζητά πλέον από τον κ. Φλωρίδη την ενεργοποίηση των νόμιμων μηχανισμών ελέγχου, εμμένοντας στο αίτημα για πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Απόφαση ΔΣΠ για Κ. Τζαβέλλα: Αναλυτικά

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/05/2026, επισημαίνει ότι με την από 05/05/2026 απόφασή του έχει καταδικάσει έντονα το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών και προχώρησε στην έκδοση της Πράξης του παρότι συνέτρεχαν λόγοι αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατ’ άρθρον 14 και 15 ΚΠΔ και για τον λόγο αυτό κρίνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης οφείλει να ασκήσει την κατά νόμον αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, για τον πειθαρχικό του έλεγχο.

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ι. Κλάππας

O Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ζ. Βούτας

Πηγη: dikastiko.gr