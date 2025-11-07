Ο Τέρενς Κουίκ είναι υποχρεωμένος για πολλοστή φορά να επανέλθει στο ερώτημα για τις αλλαγές των πινακίδων κυκλοφορίας στους δρόμους όλης της χώρας. Αυτοκινητόδρομοι, πόλεις, χωριά… Ένα ερώτημα, στα ίσα και σταράτα που αφορά μεταλλικές πινακίδες, δεκάδες των δεκάδων χιλιάδων πινακίδες, που συγκεντρωτικά η αλλαγή τους πρέπει να φτάνει σε κόστος πολλών εκατομμυρίων. Πώς θα κατανεμηθεί αυτή η πολυδάπανη δουλειά; Με ποιες διαδικασίες θα γίνει η ανάθεση; Θα σπάσει με την αρμοδιότητα των Περιφερειών ή των Δήμων; Θα γίνουν απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμοί; Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας εξακολουθεί να σιωπά και να μη δίνει απάντηση. Ταυτόχρονα ο Τέρενς Κουίκ αναφέρεται και στον επιτυχή χειρισμό που κάνει ο υπουργός αναπληρωτής Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο θέμα των κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των ταξί.

Υπουργός αρνείται να απαντήσει σε ερώτημα για οσμή σκανδάλου – Βίντεο

