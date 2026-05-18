Δύο Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στην Ιαπωνία έπειτα από ένα επικίνδυνο περιστατικό σε ζωολογικό κήπο, κατά το οποίο ο ένας εισέβαλε στον χώρο όπου φιλοξενείται η μικρή μαϊμού μακάκος με το όνομα Παντς, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο μέσα στη χρονιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα 18 Μαίου.

Ο ένας από τους άνδρες, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 24χρονος φοιτητής, συνελήφθη την Κυριακή 17, αφού σκαρφάλωσε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη και κατέβηκε στην ξηρή τάφρο που περιβάλλει το κλουβί των πιθήκων στον Ζωολογικό Κήπο της πόλης Ιτσικάβα, έξω από το Τόκιο.

Advertisement

Advertisement

Japan arrests Americans over stunt at zoo holding baby Punch.



One entered the enclosure holding the baby macaque, who has become a global internet sensationhttps://t.co/gHMGDhqaga pic.twitter.com/zaihHoYFfy — AFP News Agency (@AFP) May 18, 2026

Ο δεύτερος άνδρας, που κατέγραφε το περιστατικό σε βίντεο, δήλωσε πως είναι 27χρονος τραγουδιστής. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα άτομο να σκαρφαλώνει τον φράχτη φορώντας στολή με τεράστιο κεφάλι-emoji χαμογελαστού προσώπου και γυαλιά ηλίου, προκαλώντας αναστάτωση στους πιθήκους, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Ιτσικάβα, ο οποίος μίλησε στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο άνδρες δεν πλησίασαν τελικά τα ζώα και ακινητοποιήθηκαν άμεσα από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παρεμπόδιση λειτουργίας επιχείρησης με χρήση βίας ή εξαναγκασμού, κατηγορίες τις οποίες αρνούνται. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι άνδρες δεν έφεραν επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης και αρχικά επιχείρησαν να παραπλανήσουν την αστυνομία δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά τους.

🚨 BREAKING | Japan:



Two Americans arrested after man jumps INTO monkey enclosure at Ichikawa City Zoo, Tokyo.



Yes the same zoo housing PUNCH, the viral monkey king.



They came to see the famous monkey.

Now they’re the ones in custody. #Punch #Japan #BreakingNews #Trending pic.twitter.com/8KQav6XLPA — DR ADNAN ALI (@DrMalko) May 18, 2026

Η ιστορία του πιο χαριτωμένου μακάκου

Οι συλλήψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ζωολογικός κήπος γνωρίζει τεράστια αύξηση επισκεπτών, τόσο από την Ιαπωνία όσο και από το εξωτερικό, εξαιτίας της τεράστιας δημοτικότητας του Παντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Ο μικρός μακάκος έγινε viral όταν ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ο Παντς αγκαλιάζει ένα λούτρινο ουρακοτάγκο της IKEA για παρηγοριά, αφού η μητέρα του τον απέρριψε. Ο Punch μεγάλωσε σε τεχνητό περιβάλλον μετά τη γέννησή του τον Ιούλιο και νωρίτερα μέσα στη χρονιά ξεκίνησε εκπαίδευση προκειμένου να επανενταχθεί στην ομάδα των πιθήκων.

Η ιστορία του συγκίνησε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, δημιουργώντας μια αφοσιωμένη κοινότητα θαυμαστών γύρω από το hashtag #HangInTherePunch.

Advertisement

Με πληροφορίες από RTL Today