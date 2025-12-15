Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ροντ Στιούαρτ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα, όταν ένα περιστατικό με θεατή διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του.

Ο 80χρονος τραγουδιστής βρισκόταν επί σκηνής ερμηνεύοντας το «Do Ya Think I’m Sexy», όταν αντιλήφθηκε ένταση στο κοινό. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας διαμαρτυρήθηκε επειδή μια γυναίκα που βρισκόταν μπροστά του κρατούσε ένα πανό, εμποδίζοντάς του τη θέα.

Ο Ροντ Στιούαρτ διέκοψε τη συναυλία και απευθύνθηκε ευθέως στον θεατή, ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο, εκφράζοντας έντονα την ενόχλησή του. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, τόνισε ότι η συμπεριφορά του χάλαγε το σόου για όλους τους παρευρισκόμενους.

«Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Στη συνέχεια, ο διάσημος καλλιτέχνης προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμαρτυρία, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος για παράπονα. «Το μόνο που κάνει είναι να κρατάει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;» πρόσθεσε, απευθυνόμενος τόσο στον θεατή όσο και στο κοινό.

Το περιστατικό προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο κοινό, με αρκετούς θεατές να χειροκροτούν την παρέμβαση του Ροντ Στιούαρτ και άλλους να αιφνιδιάζονται από την ένταση της αντίδρασής του. Η συναυλία πάντως συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.