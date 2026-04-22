Συνελήφθη στην Ζάκυνθο ένας 33χρονος που αναζητούσε από τη Δευτέρα η αστυνομία μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Η 43χρονη καταγγέλουσα κάλεσε την αστυνομία υποστηρίζοντας πως ο 33χρονος την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, καθώς αποπειράθηκε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει.

Τελικά, συνελήφθη μία μέρα μετά, χθες στις 17.30, στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιτέρου.