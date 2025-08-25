Το Τρίγωνο των Βερμούδων, η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες, έχει εδώ και δεκαετίες τροφοδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας, ιστορίες για UFO, και μυστηριώδεις εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών. Τώρα, ένας επιστήμονας προτείνει μια πιο γήινη εξήγηση.

Ο Δρ Σάιμον Μπόξολ, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι πολλές από τις περίεργες εξαφανίσεις στην περιοχή μπορούν να εξηγηθούν από ένα φυσικό φαινόμενο: τα «ανυπότακτα κύματα» (rogue waves).

Πρόκειται για ακραία και απρόβλεπτα κύματα, τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ύψος έως και 30 μέτρα, διπλάσιο από τα συνήθη κύματα της περιοχής. Το εντυπωσιακό με αυτά τα κύματα είναι ότι μπορούν να εμφανιστούν αιφνιδιαστικά και από κατευθύνσεις αντίθετες από τον επικρατούντα άνεμο.

Η περίπτωση του USS Cyclops: Ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά του Τριγώνου είναι η εξαφάνιση του αμερικανικού πλοίου USS Cyclops το 1918. Το σκάφος, μήκους 165 μέτρων, ταξίδευε από τη Βραζιλία προς τη Βαλτιμόρη όταν χάθηκε χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του πλοίου ή των 306 μελών του πληρώματος.

Ο Δρ Μπόξολ υποστηρίζει πως το USS Cyclops πιθανότατα βυθίστηκε από ένα ανυπότακτο κύμα. Σύμφωνα με δοκιμές σε μοντέλο του πλοίου, η επίπεδη καρίνα και το μέγεθός του το καθιστούσαν ιδιαίτερα ευάλωτο: ένα τέτοιο κύμα θα μπορούσε να το ανασηκώσει στα άκρα του και να το «σπάσει» στη μέση, προκαλώντας την άμεση βύθισή του μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο

Τα ανυπότακτα κύματα δημιουργούνται όταν καταιγίδες από διαφορετικές κατευθύνσεις συγκλίνουν, ιδιαίτερα γύρω από την τροπική ζώνη των Μπαχαμών. Αν ένα τέτοιο κύμα χτυπήσει πλοίο υπό συγκεκριμένη γωνία, μπορεί κυριολεκτικά να το κόψει στα δύο.

«Έχουμε μετρήσει κύματα που ξεπερνούν τα 30 μέτρα», δηλώνει ο Μπόξολ. «Αν χτυπήσουν ένα πλοίο με τη λάθος γωνία, αυτό μπορεί να βυθιστεί μέσα σε δύο ή τρία λεπτά.»

Υπάρχει πραγματικά μυστήριο; Οι επιφυλάξεις της επιστημονικής κοινότητας

Παρά τη δημοφιλία των μύθων γύρω από το Τρίγωνο των Βερμούδων, αρκετοί επιστήμονες αμφισβητούν ότι υπάρχει καν μυστήριο.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) δηλώνει πως οι εξαφανίσεις στην περιοχή δεν είναι περισσότερες από ό,τι σε άλλες πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές. Παρόμοια είναι και τα στοιχεία της ασφαλιστικής Lloyd’s του Λονδίνου, τα οποία δείχνουν ότι το ποσοστό απωλειών στο Τρίγωνο δεν είναι υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σύμφωνα με τη NOAA, πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες –όπως τα ρηχά νερά της Καραϊβικής και τα πολλά νησιά– μπορούν να εξηγήσουν τις περισσότερες εξαφανίσεις.

Αν και η θεωρία των ανυπότακτων κυμάτων δεν εξηγεί κάθε περιστατικό, προσφέρει μια βάσιμη επιστημονική εξήγηση για πολλές από τις ανεξήγητες εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Ίσως, τελικά, το μεγαλύτερο μυστήριο να είναι η επιμονή μας να βλέπουμε το υπερφυσικό, εκεί όπου κυριαρχεί η δύναμη της φύσης.

