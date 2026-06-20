Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιστήμονες αναζητούν την προέλευση του δορυφόρου Φόβου, εξετάζοντας αν πρόκειται για αιχμαλωτισμένο αστεροειδή ή για σώμα που σχηματίστηκε από συντρίμμια πρόσκρουσης στον Άρη.

Η μελέτη του κρατήρα Στίκνεϊ και του πορώδους εσωτερικού του δορυφόρου θεωρείται κρίσιμη για την κατανόηση της γεωφυσικής του δομής.

Η χαρτογράφηση του βαρυτικού πεδίου του Φόβου αναμένεται να αποκαλύψει αν η πρόσκρουση στον κρατήρα Στίκνεϊ δημιούργησε ζώνες συμπιεσμένου υλικού.

Η προγραμματισμένη αποστολή MMX θα συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια του δορυφόρου, προσφέροντας νέα δεδομένα για την ιστορία του.

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Ο μικρός και ακανόνιστος δορυφόρος του Άρη, ο Φόβος, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της πλανητικής επιστήμης. Οι ερευνητές συνεχίζουν να διχάζονται ανάμεσα σε δύο βασικά σενάρια: πρόκειται για έναν αστεροειδή που αιχμαλωτίστηκε από τη βαρύτητα του Άρη ή για ένα σώμα που σχηματίστηκε από συντρίμμια μετά από μια τεράστια πρόσκρουση στην επιφάνεια του πλανήτη;

Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη κατανόηση της εσωτερικής δομής του Φόβου, ενός χαρακτηριστικού που μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «γνωστά άγνωστα» της εξερεύνησης του Άρη.

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Μια νέα προσέγγιση που παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών στη Βιέννη επιχειρεί να ρίξει φως στο μυστήριο, εξετάζοντας μικρές μεταβολές στα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του δορυφόρου, με ιδιαίτερη έμφαση στον τεράστιο κρατήρα Στίκνεϊ.

Ο κρατήρας Στίκνεϊ έχει διάμετρο περίπου 9 χιλιομέτρων και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σημάδια στην ιστορία του Φόβου. Σύμφωνα με τη θεωρία της γιγάντιας πρόσκρουσης, η δημιουργία του μπορεί να χρονολογείται πριν από περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια. Αντίθετα, στο σενάριο όπου ο Φόβος είναι ένας αιχμαλωτισμένος αστεροειδής, η πρόσκρουση που δημιούργησε τον κρατήρα μπορεί να είναι πολύ νεότερη, περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων ετών.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο Φόβος πιθανότατα διαθέτει ένα πορώδες εσωτερικό, ίσως με παρουσία πάγου νερού. Σε εργασία του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ο Benjamin Haser και ο Thomas Andert υποστηρίζουν ότι η λεπτομερής χαρτογράφηση του βαρυτικού πεδίου του δορυφόρου μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την επίλυση των ερωτημάτων σχετικά με την προέλευσή του.

Η έρευνα βασίζεται στην υπόθεση ότι η πρόσκρουση που δημιούργησε τον Στίκνεϊ ίσως προκάλεσε μια τοπική ζώνη συμπιεσμένου και πυκνότερου υλικού στο εσωτερικό του Φόβου.

«Ο Στίκνεϊ είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Φόβου και η καλύτερη κατανόησή του μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο της προέλευσής του», δήλωσε ο Benjamin Haser, υποψήφιος διδάκτορας πλανητικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Bundeswehr München στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στη Βιέννη.

Όχι ένας απλός βράχος σε τροχιά

Παρά το μικρό του μέγεθος, ο Φόβος δεν είναι απλώς ένας «βράχος που κινείται γύρω από τον Άρη». Με μέση διάμετρο μόλις 22,2 χιλιόμετρα και τροχιακή περίοδο μόλις 7 ώρες και 39 λεπτά, είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους φυσικούς δορυφόρους του Ηλιακού Συστήματος.

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Οι δύο κυρίαρχες θεωρίες για την προέλευσή του παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι μια τεράστια πρόσκρουση στον Άρη εκτόξευσε υλικό στο διάστημα. Τα θραύσματα σχημάτισαν έναν δίσκο συντριμμιών γύρω από τον πλανήτη, από τον οποίο τελικά δημιουργήθηκαν οι δύο δορυφόροι του Άρη, ο Φόβος και ο Δείμος.

Η δεύτερη θεωρία βασίζεται σε φασματοσκοπικά δεδομένα και μοντέλα σύλληψης αστεροειδών. Σύμφωνα με αυτή, ο Φόβος και ο Δείμος ήταν αρχικά αστεροειδείς που πέρασαν κοντά από τον Άρη και παγιδεύτηκαν από το βαρυτικό του πεδίο.

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Η κατανόηση του βαρυτικού πεδίου του Φόβου είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για το εσωτερικό του και επομένως για την πραγματική του προέλευση. Τα μοντέλα δείχνουν έναν πορώδη κόσμο, πιθανώς με πάγο νερού στο εσωτερικό του και με μεγαλύτερη συγκέντρωση μάζας στην περιοχή του ισημερινού.

Ένα κοσμικό «σφουγγάρι» ή ένας σωρός από συντρίμμια;

Η ύπαρξη του κρατήρα Στίκνεϊ δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα. Μια τόσο ισχυρή πρόσκρουση θα έπρεπε θεωρητικά να είχε διαλύσει τον Φόβο. Εκτός αν ο μικρός δορυφόρος έχει εξαιρετικά χαμηλή και ομοιόμορφη πυκνότητα, λειτουργώντας σαν ένα «σφουγγάρι» που απορροφά μέρος της καταστροφικής ενέργειας.

Ο Haser εκτιμά ότι στην περιοχή της πρόσκρουσης θα πρέπει να αναπτύχθηκαν τεράστιες θερμοκρασίες, ικανές να λιώσουν και να συμπιέσουν το υλικό κάτω από τον κρατήρα.

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Παράλληλα, ο Φόβος παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα αστεροειδή τύπου «σωρού από συντρίμμια». Το ακανόνιστο σχήμα του ενισχύει την ιδέα ότι μπορεί να αποτελεί ένα χαλαρά συγκρατημένο σώμα από βραχώδη θραύσματα.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει περίπλοκη. Οι επιστήμονες δυσκολεύονται να συνδέσουν σε ένα ενιαίο μοντέλο όλα τα δεδομένα: το σχήμα του, την πυκνότητά του, τα φασματικά χαρακτηριστικά του, το βαρυτικό του πεδίο και την εξέλιξη της τροχιάς του.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές εξετάζουν πώς μια συμπιεσμένη μάζα κάτω από τον κρατήρα Στίκνεϊ θα μπορούσε να επηρεάσει το βαρυτικό σήμα του Φόβου, τη ροπή αδράνειας και τη λεγόμενη λίκνιση, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο δορυφόρος ταλαντώνεται καθώς κινείται στην τροχιά του.

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Ένας δορυφόρος που πλησιάζει το τέλος του

Η τροχιά του Φόβου είναι μοναδική. Βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στον Άρη και κινείται σταδιακά προς τον πλανήτη. Σε βάθος εκατομμυρίων ετών, αναμένεται είτε να διαλυθεί από τις παλιρροϊκές δυνάμεις είτε να συγκρουστεί με τον Άρη.

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Αυτό σημαίνει ότι ο Φόβος δεν αποτελεί μόνο ένα απολίθωμα του παρελθόντος, αλλά ένα ενεργό γεωφυσικό σύστημα που συνεχίζει να αλλάζει.

Σημαντικό ρόλο στην επίλυση του μυστηρίου αναμένεται να παίξει η ιαπωνική αποστολή Martian Moons Exploration (MMX), η οποία έχει προγραμματιστεί για εκτόξευση στα τέλη του 2026. Η αποστολή θα επιχειρήσει να κινηθεί σε σχεδόν σταθερή τροχιά γύρω από τον Φόβο, μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή λόγω της περίπλοκης βαρυτικής αλληλεπίδρασης με τον Άρη.

Το κύριο σκάφος της MMX θα χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά συστήματα για τη συλλογή δειγμάτων από την επιφάνεια του δορυφόρου. Ένας μηχανισμός θα συλλέξει υλικό από βάθος περίπου 2 εκατοστών, ενώ ένας πνευματικός δειγματολήπτης που συνεισφέρει η NASA θα χρησιμοποιήσει αέριο υπό πίεση για να μεταφέρει σκόνη και μικρά θραύσματα σε ειδικό δοχείο.

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Τα δείγματα αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη περίπου στα μέσα του 2031, προσφέροντας στους επιστήμονες το πρώτο άμεσο υλικό από τον Φόβο.

Για τον Haser, το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι απλώς από τι αποτελείται ο Φόβος, αλλά ποια εσωτερική δομή μπορεί να εξηγήσει όλα τα χαρακτηριστικά του ταυτόχρονα.

Η απάντηση ίσως ξεκαθαρίσει αν ο Φόβος είναι ένας αρχαίος αιχμαλωτισμένος αστεροειδής, προϊόν μιας κολοσσιαίας πρόσκρουσης στον Άρη ή αποτέλεσμα ενός πιο σύνθετου σεναρίου που συνδυάζει στοιχεία και από τις δύο θεωρίες.

Με πληροφορίες από: Universetoday / Benjamin Haser / MNRAS 2026 paper / EGU26 Abstract / MMX press release