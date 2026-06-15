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Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου, παρουσιάστηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Σπανούλης. Τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος εισέπραξε αποθεωτική υποδοχή από υποστηρικτές του συλλόγου, το απόγευμα της Κυριακής (14/6), με το που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προλόγισαν ο ιδιοκτήτης και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Ζήσης, αντίστοιχα.

«Η ιδέα συνεργασίας με τον Βασίλη «γεννήθηκε» όταν έληξε η συνεργασία του με την Μονακό. Τότε θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να γίνει, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν αγαπάς αυτό κάνεις» επισήμανε, αρχικά, ο Νίκος Ζήσης.

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«Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Άρη με τη συνεργασία μας με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι, κάποια στιγμή, στην Ευρωλίγκα. Είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά. Καλώς ορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος μετά την αρχική τοποθέτησή του αποχώρησε από την αίθουσα.

«Δε μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις. Μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να “χτίσουμε” τον Άρη με γερές βάσεις, όχι να είναι “πυροτέχνημα”. Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι αποφάσισα σωστά. Ευχαριστώ για την πίστη και την εμπιστοσύνη την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, έχω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Νίκο (Ζήση). Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή που μου επεφύλαξε» δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Η διαδικασία άρχισε με απολογιστικού χαρακτήρα τοποθέτηση των διοικούντων την ΚΑΕ, στο πάνελ για την οποία ήταν ο πρόεδρος των «κιτρινόμαυρων», Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννηςμ και ο επιχειρισιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης.