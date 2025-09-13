Ένας πλανήτης με μέγεθος παρόμοιο της Γης, σε απόσταση περίπου 40 ετών φωτός, αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο υποσχόμενους στόχους στην αναζήτηση εξωγήινων κόσμων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή.

Με τη βοήθεια του μεγαλύτερου διαστημικού τηλεσκοπίου που έχει ποτέ κατασκευαστεί, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ο πλανήτης Trappist-1e μπορεί να διαθέτει υγρό νερό στην επιφάνειά του, καθώς και ατμόσφαιρα πλούσια σε άζωτο, το οποίο στη Γη αποτελεί το 78% της ατμόσφαιρας, αναφέρει η Nasa.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την κατανόηση των εξωπλανητών, δηλαδή των πλανητών που κινούνται εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ζούμε σε μια ιδιαίτερα συναρπαστική εποχή για την αστρονομία, καθώς πλέον διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την ανίχνευση συνθηκών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή σε άλλα ηλιακά συστήματα.

Ο Ryan MacDonald, συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Astrophysical Journal Letters, τονίζει ότι ο Trappist-1e είναι από καιρό ένας από τους πιο ελπιδοφόρους πλανήτες για τη μελέτη της ατμόσφαιρας και πιθανών βιολογικών δεικτών.

Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που εκτοξεύτηκε το 2021 με στόχο την κατανόηση της ιστορίας του σύμπαντος, οι επιστήμονες ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο το φως του αστέρα Trappist-1e διαθλάται καθώς περνά μέσα από την ατμόσφαιρά του. Μετά από έναν χρόνο επεξεργασίας για να διορθωθούν παραμορφώσεις λόγω μαγνητικών πεδίων του αστέρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης ενδέχεται να διαθέτει ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να υποστηρίξει υγρό ή παγωμένο νερό.

Παρά ταύτα, ο MacDonald προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται ο Trappist-1e να είναι απλώς ένας «γυμνός βράχος χωρίς ατμόσφαιρα». Η ομάδα αναμένει νέες παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο James Webb τα επόμενα χρόνια για να διευκρινιστεί η κατάσταση.

Η ανακάλυψη χιλιάδων εξωπλανητών έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο αναζήτησης για κατοικήσιμους κόσμους. Πλανήτες όπως ο Δίας ή ο Κρόνος, λόγω της αέριας φύσης τους, δεν προσφέρουν σταθερές συνθήκες για ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Αντίθετα, πλανήτες σαν τον Trappist-1e, με στερεή επιφάνεια και πιθανή ατμόσφαιρα, προσφέρουν ελπίδα για την ανακάλυψη κόσμων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή.

Η νέα μελέτη ακολουθεί προηγούμενες ανακοινώσεις, όπως εκείνη που αποκάλυψε πιθανά βιολογικά ίχνη στον πλανήτη K2-18b, σε απόσταση 124 ετών φωτός. Αν και οι ερευνητές δεν ισχυρίστηκαν ότι ανακάλυψαν ζωή, εντόπισαν μόρια που θα μπορούσαν να συνδέονται με βιολογική δραστηριότητα.

Ο Paul Rimmer, αστροχημικός στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας για τον Trappist-1e, καθώς παρέχει στοιχεία για την πιθανή ύπαρξη ατμόσφαιρας σε βραχώδεις πλανήτες γύρω από «ενεργά» αστέρια.

Το επόμενο βήμα, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κατάλληλης ατμόσφαιρας, θα είναι η αναζήτηση «υπογραφών ζωής» — δηλαδή χημικών στοιχείων ή μορίων που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βιολογική δραστηριότητα. Η διαδικασία αυτή είναι όμως πολύπλοκη και οι σημερινές παρατηρήσεις δεν αρκούν για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως σημειώνει ο Rimmer: «Τα δεδομένα μας για τους εξωπλανήτες είναι περιορισμένα και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε εκεί για να δούμε αν υπάρχει ζωή». Ως αποτέλεσμα, οι επιστήμονες συχνά αναγκάζονται να αξιολογούν ομάδες πλανητών συνολικά και όχι μεμονωμένα, προκειμένου να βγάλουν επιστημονικά συμπεράσματα.

Πηγή: FT, Conversation,