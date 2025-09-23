Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)– «παραστάτες» που συνοδεύουν επανδρωμένα μαχητικά και μάχονται στο πλευρό τους (μια ιδέα που έχει γίνει γνωστή ως «loyal wingman») φαίνεται πως θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του αεροπορικού πολέμου του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος- και το πρόγραμμα Vectis της Lockheed Martin εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Το Vectis παρουσιάστηκε από τα Skunk Works της εταιρείας- ένα τμήμα αρμόδιο για «εξωτικά» πειραματικά σχέδια. Χαρακτηρίζεται ως CCA (collaborative combat aircraft), που αξιοποιεί την εμπειρία της εταιρείας στα μαχητικά αεροσκάφη, τα αυτόνομα συστήματα και τις ανοικτές αρχιτεκτονικές αποστολής. «Δεν φτιάχνουμε απλώς μια νέα πλατφόρμα- δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για την αεροπορική ισχύ που βασίζεται σε ένα πολύ ικανό, παραμετροποιήσιμο και οικονομικό πλαίσιο drones» είπε σχετικά ο Ο Τζέι Σάντσεθ, αντιπρόεδρος και general manager της Lockheed Martin Skunk Works.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών του, όπως αυτά παρουσιάζονται από τη Lockheed Martin, είναι η ικανότητα για μεγάλο εύρος αποστολών (περιλαμβανομένων πληγμάτων ακριβείας, ISR- Intelligence, Surveillance, Reconnaissance- ηλεκτρονικού πολέμου, και επιχειρήσεων εναντίον εχθρικών αεροσκαφών) και η δυνατότητα για «multi-domain διασυνδεσιμότητα», για λειτουργία είτε μόνο του είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με επανδρωμένα μαχητικά, όπως το 5ης γενεάς F-35– η «ναυαρχίδα» της Lockheed Martin. Επίσης, έχει stealth χαρακτηριστικά και περιγράφεται ως οικονομικό, χάρη στη χρήση νέων τεχνικών.

Η ανάπτυξη του Vectis είναι σε εξέλιξη: Εξαρτήματα έχουν παραγγελθεί και μια ομάδα είναι στο στάδιο της εκτέλεσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος ορίζεται ως «Group 5»: Στην αμερικανική στρατιωτική ορολογία έτσι ορίζεται η κατηγορία των μεγαλύτερων και πιο ικανών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με μέγιστο βάρος απογείωσης 600 κιλών και «οροφή» 18.000 ποδών (5.500 μέτρων). Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του War Zone, ερωτηθείς σχετικά, ο Σάντσεθ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέγεθος, μα είπε ότι ήταν μικρότερο από ένα F-16 μα μεγαλύτερο από τα μη επανδρωμένα CMMT (Common Multi-Mission Truck) της εταιρείας, που είναι κάπου μεταξύ «πυραύλου» και «drone».