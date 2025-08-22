Αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο το οποίο αναρτήθηκε online από τη γαλλική πολεμική αεροπορία, στο οποίο ένα stealth μαχητικό F-35 εμφανίζεται στο στόχαστρο γαλλικού μαχητικού Rafale στο πλαίσιο πολυεθνικής άσκησης.

Η άσκηση Atlantic Trident έλαβε χώρα στη Φινλανδία, νέο μέλος του ΝΑΤΟ (εντάχθηκε το 2023), και αντικείμενό της είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων (με τη συμμετοχή των αεροποριών ΗΠΑ, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου). Το βίντεο έχει προκαλέσει εντύπωση δεδομένου της απόστασης μεταξύ των δυνατοτήτων του 4,5 γενεάς Rafale και του 5ης γενεάς (και με stealth χαρακτηριστικά) F-35– ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως από τη λήψη φαίνεται πως το F-35 βρέθηκε στο στόχαστρο του Rafale στο πλαίσιο σεναρίου «κλειστής» αερομαχίας (ελιγμοί σε μικρή απόσταση).

Οι αερομαχίες τέτοιου τύπου θεωρείται ότι πλέον έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό σε δεύτερη μοίρα, καθώς προτεραιότητα δίνεται στις BVR (beyond visual range- πέραν οπτικής επαφής, σε μεγάλες αποστάσεις) αναμετρήσεις, όπου υπερτερεί το μαχητικό το οποίο θα εντοπίσει πρώτο τον αντίπαλο και θα εξαπολύσει τα όπλα του (πυραύλους μακράς εμβέλειας) εναντίον του χωρίς αυτός να γνωρίζει πού ακριβώς είναι ο εχθρός. Σε αυτό το σενάριο, ένα αεροσκάφος με stealth χαρακτηριστικά διαθέτει μεγάλο πλεονέκτημα- και το F-35 είναι πλήρως stealth, ενώ το Rafale, αν και έχει κάποια χαρακτηριστικά μειωμένης παρατηρησιμότητας (και φέρει τον πολύ μεγάλης εμβέλειας πύραυλο Meteor, ο οποίος βεβαίως μπορεί να εξοπλίσει και τα F-35), δεν είναι stealth, οπότε «κανονικά» τα δύο μαχητικά, υπό κανονικές συνθήκες μάχης, δύσκολα θα έφταναν σε τόσο μικρή απόσταση εξαρχής (ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι πιλότοι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε σενάρια «dogfighting», όπως αποκαλείται η «κλειστή» αερομαχία, καθώς σε έναν πραγματικό πόλεμο οφείλουν να είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως είναι συνήθης πρακτική σε ασκήσεις τα F-35 να τροποποιούνται σκοπίμως έτσι ώστε να μην αξιοποιούνται πλήρως τα stealth χαρακτηριστικά τους (κοινώς, να είναι περισσότερο «ορατά» στους αισθητήρες των αντιπάλων) για σκοπούς εκπαίδευσης. Άξιο αναφοράς είναι ακόμη πως «θύμα» ενός Rafale σε άσκηση (υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις) είχε «πέσει» και το άλλο stealth μαχητικό 5ης γενεάς των ΗΠΑ, το F-22 Raptor το 2009 (αν και συνολικά το «σκορ» ήταν κατά πολύ υπέρ των F-22).

Πέραν αυτών, η ανάρτηση του συγκεκριμένου βίντεο θα μπορούσε να θεωρηθεί και ενός είδους γαλλική «αντεπίθεση», στον απόηχο της σύντομης σύγκρουσης Ινδίας- Πακιστάν, κατά την οποία το γόητρο του Rafale φάνηκε να δέχεται πλήγμα, λόγω των πακιστανικών ισχυρισμών περί κατάρριψης ινδικών Rafale, και στο ευρύτερο πλαίσιο του ανταγωνισμού στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. To F-35 έχει σημειώσει τεράστια εξαγωγική επιτυχία ανά τον κόσμο, ωστόσο οι κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους έχουν προκαλέσει ανησυχία όσον αφορά στην αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου (και των οπλικών τους συστημάτων)- κάτι που η Γαλλία σπεύδει να εκμεταλλευτεί για να προωθήσει το Rafale της Dassault ως πιθανή εναλλακτική στα αμερικανικής προέλευσης μαχητικά.