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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε την πορεία του στο Almaty Open, καθώς επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Αυστραλού Τζέιμς Ντάκγουορθ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στο Καζακστάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν δυσκολεύτηκε ούτε απέναντι στον Αυστραλό τενίστα, τον οποίο νίκησε με 6-3, 6-4 κι έτσι προκρίθηκε στα ημιτελικά του Almaty Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει -το Σάββατο (24.10.2026-) τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Γεωργιανός (Νο128 στον κόσμο) έφτασε στα ημιτελικά, επικρατώντας του Αντριάν Μαναρινό με 6-3, 6-1. Τσιτσιπάς και Μπασιλασβίλι έχουν αναμετρηθεί άλλες τέσσερις φορές στο παρελθόν, με τον Έλληνα τενίστα να έχει το… πάνω χέρι με 3 νίκες.