Τσιτσιπάς: «Εχω αδικηθεί στην Ελλάδα» - Η σημερινή σχέση με τον πατέρα του, το blackout που παθαίνει όταν ξεσπάει

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι ένιωσε αδικημένος από τη μεταχείριση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, αποδεχόμενος ωστόσο την ύπαρξη αρνητικών απόψεων.

Ο τενίστας περιέγραψε τη βελτίωση της σχέσης με τον πατέρα του, επισημαίνοντας ότι απομάκρυναν το τένις από την προσωπική τους επικοινωνία.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, τόνισε τη δυσκολία κατανόησης του τρόπου ζωής του από άτομα που δεν γνωρίζουν το άθλημα.

Ο αθλητής εξέφρασε την επιθυμία του για αρμονικές σχέσεις μεταξύ της εκάστοτε συντρόφου του και της οικογένειάς του για λόγους ισορροπίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, στη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης και τον πατέρα του, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων, εξηγώντας τι συμβαίνει στον ίδιο εκείνες τις στιγμές.

«Έχω αδικηθεί ορισμένες φορές στην Ελλάδα από όσα έχω δει. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα πικραμένος και αδικημένος και δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να έχει το τέλειο image και τις καλύτερες απόψεις από όλους», είπε μεταξύ άλλων ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The Tonight Show», προσθέτοντας ότι «για μένα και οι κακές απόψεις είναι καλό να υπάρχουν, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά, γιατί δεν είμαστε τέλειοι».

Advertisement

Advertisement

Τσιτσιπάς: Η σχέση με τον πατέρα του -«Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο»

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει χτίσει με τον πατέρα του, Απόστολο.

«Του έχω ζητήσει συγγνώμη και το έχει κάνει και αυτός. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, μου αρέσει η σχέση γιου-πατέρα χωρίς το τένις στη μέση. Έχουμε χτίσει κάτι καθαρό στη σχέση μας, το τένις είχε φτάσει να είναι τοξικό και για τους δύο μας. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Είχε φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το ότι δεν έχεις φίλτρο όταν μιλάς με τον πατέρα σου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν ήμουν μέρος σε ομαδικό άθλημα. Αν έπαιζα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο δεν θα υπήρχε ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα».

Τσιτσιπάς: Η σύντροφός του πρέπει να ξέρει από τένις – «Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβει αυτό που περνάνε»

«Θα είναι δύσκολο να καταλάβει τη ζωή μου. Μου έχει συμβεί με φίλο μου. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβει αυτό που περνάνε», είπε.

Πάντως, υποστήριξε πώς δεν είναι ζηλιάρης, αλλά «μου έχει συμβεί να με ζηλεύουν». «Για μένα με τη ζήλεια από έναν βαθμό και μετά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πώς θα ήταν στα χειρότερά του», πρόσθεσε.

Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να προκύψει στην προσωπική του ζωή είναι αν η σύντροφός του «δεν τα έχει καλά με τους γονείς μου. Για μένα είναι σημαντικό γιατί η οικογένεια μου είναι πάντα εκεί. Μου φέρνει ευχαρίστηση να το ξέρω ότι έχουν καλή σχέση με τη κοπέλα ή τη γυναίκα μου. Δεν είναι ότι η οικογένειά μου με περιτριγυρίζει συνέχεια, έχω τον δικό μου χώρο, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα ότι τα έχει καλά η κοπέλα μου μαζί τους» για να προσθέσει με νόημα ότι «αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όλα όπως τα θέλω».