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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη νέα αγωνιστική περίοδο της καριέρας του, με προπονητές, τον Πάτρικ Μουράτογλου και τον Τομά Περίν, αφήνοντας αιχμές για την προπόνησή του στο παρελθόν.

Λίγους μήνες μετά τη νέα διακοπή της συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά, αλλά και την περιπετειώδη συνύπαρξή του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε ανοδική πορεία στο τουρ και εξήγησε στο «Tennis Gazette», τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

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Οι δηλώσεις Τσιτσιπά

«Μου επιτρέπουν να έχω μια πιο πειθαρχημένη ζωή, με περισσότερη δομή στην καθημερινότητά μου. Αισθάνομαι ότι αυτό που μου έλειπε στο παρελθόν ήταν ακριβώς αυτή η οργάνωση. Δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα που να εξηγεί γιατί κάναμε συγκεκριμένα πράγματα και γιατί δουλεύαμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένιωθα ότι μερικές φορές τα πράγματα γίνονταν κάπως τυχαία σε σχέση με τους προσωπικούς μου στόχους».

Για τις αλλαγές που βλέπει στον εαυτό του και την καθημερινότητά του με την νέα του ομάδα: «Τους τελευταίους δύο μήνες έχω αρχίσει να ξυπνάω νωρίς. Αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα, ίσως και ποτέ στην καριέρα μου. Πριν ξυπνούσα αργότερα, όχι επειδή έβγαινα τα βράδια, αλλά επειδή η δημιουργικότητά μου και το μυαλό μου ενεργοποιούνταν περισσότερο τις βραδινές ώρες.

Έχω γίνει μια πιο πειθαρχημένη εκδοχή του εαυτού μου. Το μυαλό μου είναι πλέον πολύ πιο οργανωμένο και υπάρχει περισσότερη πειθαρχία και απλότητα στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις δραστηριότητές μου, εντός και εκτός γηπέδου».