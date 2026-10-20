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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του 250αριού τουρνουά στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Το πρώτο σετ του αγώνα ήταν πολύ κλειστό με τους Στέφανο Τσιτσιπά και Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς να κρατούν το σερβίς τους μέχρι το φινάλε με την έκβαση να κρίνεται στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε καλά, όμως έκανε την ανατροπή και με 11-9 έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση στο Αλμάτι.

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Ο Αμερικανός τενίστας στο δεύτερο σετ κατάφερε να κάνει το πρώτο μπρέικ στο ματς για να ισοφαρίσει σε 1-1 τον Έλληνα αθλητή, με το σκορ να είναι 6-3 υπέρ του.

Ο Τσιτσιπάς ανασυντάχθηκε και απάντησε με το ίδιο νόμισμα στον αντίπαλό του. Έκανε κι αυτός το μοναδικό του μπρέικ στο ματς εκεί που ήταν απαραίτητο και κατάφερε να κερδίσει επίσης 6-3 για να σφραγίσει το εισιτήριό του για το δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Στη φάση των «16» της διοργάνωσης θα αναμετρηθεί τον «γηπεδούχο» Μιχαΐλ Κουκούσκιν, ο οποίος είναι στο νούμερο 389 της κατάταξης και απέκλεισε τον Στέφανο Σακελλαρίδη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον δεύτερο Έλληνα τενίστα του τουρνουά.