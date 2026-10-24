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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρότι αντιμετώπιζε έναν φαινομενικά κατώτερο αντίπαλο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε 2-1 (6-4, 6-7(5), 6-3) από τον Γεωργιανό Νικολόζ Μπασιλασβίλι (νο. 128 της παγκόσμιας κατάταξης) στον ημιτελικό.

Ο Μπασιλασβίλι έδειξε από νωρίς τα «δόντια» του, καθώς έσπασε γρήγορα το σερβίς του Τσιτσιπά στο πρώτο σετ του αγώνα, με τον Έλληνα τενίστα να μην καταφέρνει ποτέ να απαντήσει, με αποτέλεσμα να χάνει 6-4 και τον αντίπαλό του να παίρνει το προβάδισμα στον ημιτελικό.

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Το δεύτερο σετ κύλησε χωρίς κανένα μπρέικ και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας ήταν καλύτερος και ισοφάρισε σε 1-1 επικρατώντας 7-5 και έστειλε την πρόκριση στον τελικό στο τρίτο και καθοριστικό σετ.

Οι δύο τενίστες στο τρίτο σετ πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το 3-3, όμως ο Μπασιλασβίλι αφού έκανε το 4-3 στο σερβίς τους συνέχισε με μπρέικ για το 5-3 και είχε την ευκαιρία να σερβίρει για το εισιτήριο του τελικού.

Στο κρίσιμο γκέιμ ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο πόντο και ο Γεωργιανός έκλεισε θέση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στους Μεντβέντεφ και Μπούμπλικ.

Τα σετ: 6-4, 6-7(5), 6-3.