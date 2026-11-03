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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε το πρωί της Τρίτης (03.11.2026) τη συμμετοχή του από το Paris Masters, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναμέτρησή του με τον Λέρνερ Τιέν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το πρόβλημα στον δεξιό ώμο, που τον είχε υποχρεώσει να αποσυρθεί και από το ATP 500 της Βασιλείας την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και ο 28χρονος Ελληνας πρωταθλητής έκανε το ταξίδι στο Παρίσι, την ημέρα της πρεμιέρας του απέσυρε τη συμμετοχή του από το τελευταίο Masters 1000 της σεζόν.

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Τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Paris Masters παίρνει ο Αδόλφο Ντανιέλ Βαγέχο, ο οποίος μπαίνει ως lucky loser στο τουρνουά και θα αντιμετωπίσει τον Τιέν στο court 1.