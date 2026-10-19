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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας στο Νο 39 με συνολικά 1.330 βαθμούς.

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει την προσπάθειά του να κλείσει τη χρονιά μέσα στους πρώτους 32 της κατάταξης, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη θέση ενόψει του Australian Open, του πρώτου Grand Slam της νέας σεζόν, που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2027 στη Μελβούρνη.

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Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε νέο προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας δύο θέσεις και φτάνοντας στο Νο 133 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και η Μαρία Σάκκαρη στην κατάταξη της WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κέρδισε τέσσερις θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 31 του κόσμου, συγκεντρώνοντας 1.706 βαθμούς.