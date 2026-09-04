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Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε τρία match points στο δεύτερο σετ, επιτρέποντας στην αντίπαλό της να επανέλθει δυναμικά στον αγώνα.

Παρά την αρχική επικράτηση της Σάκκαρη στο πρώτο σετ, η Ουκρανή αθλήτρια κυριάρχησε στη συνέχεια και κατέκτησε τη νίκη.

Η Starodubtseva εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση.

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Πικρό αποκλεισμό γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, χάνοντας ένα παιχνίδι που έμοιαζε να βρίσκεται ολοκληρωτικά στα χέρια της. Η Ελληνίδα τενίστρια είχε τρία match points, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει την αναμέτρηση και τελικά είδε τη Yuliia Starodubtseva να ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Η Σάκκαρη (Νο.35) είχε επιβάλει τον ρυθμό της για περίπου μιάμιση ώρα απέναντι στην Starodubtseva (Νο.58), φτάνοντας τρεις φορές σε απόσταση ενός πόντου από το να πανηγυρίσει τη νίκη με 6-1, 6-4. Παρ’ όλα αυτά, η Ουκρανή παρέμεινε στο παιχνίδι και, εκμεταλλευόμενη τις χαμένες ευκαιρίες της Ελληνίδας, έφερε τα πάνω κάτω και επικράτησε.

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Το πρώτο σετ εξελίχθηκε ιδανικά για τη Μαρία. Μετά το 1-1, πήρε πέντε διαδοχικά games και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 6-1, μέσα σε λίγο περισσότερο από 30 λεπτά.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, καθώς η Σάκκαρη βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ με 1-4. Δεν άργησε όμως να αντιδράσει και με τέσσερα συνεχόμενα games, έχοντας μάλιστα δύο διαδοχικά break στο σερβίς της Ουκρανής, πήρε ξανά το προβάδισμα με 5-4.

Τότε είχε την τεράστια ευκαιρία να ολοκληρώσει τη δουλειά. Στο 5-4, 30-40 έσβησε break point της Starodubtseva και αμέσως μετά απέκτησε match point. Στην πραγματικότητα, είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το ματς, όμως δεν αξιοποίησε καμία. Και στις τρεις περιπτώσεις υπέπεσε σε λάθη, με το τρίτο match point να χάνεται έπειτα από double fault.

Η Starodubtseva δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Κέρδισε με τη σειρά της τρία break points και στην τρίτη ευκαιρία κατάφερε να κάνει το break, με τη Σάκκαρη να αστοχεί σε προσπάθεια για drop shot.

Παρά την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα κράτησε το σερβίς της στο επόμενο game και έστειλε το σετ στο tie-break. Η Ουκρανή, ωστόσο, μπήκε από νωρίς σε θέση ισχύος, προηγούμενη με 5-1 πριν από την αλλαγή πλευρών, και τελικά πήρε το tie-break με 7-4, οδηγώντας την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Η ανατροπή αυτή φάνηκε να επηρεάζει τη Σάκκαρη, η οποία έχασε γρήγορα το σερβίς της και βρέθηκε πίσω με 0-2. Τα λάθη αυξήθηκαν και η εικόνα της δεν θύμιζε πλέον εκείνη του πρώτου σετ, την ώρα που η Starodubtseva είχε αποκτήσει τεράστια αυτοπεποίθηση.

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Η Μαρία, πάντως, δεν τα παράτησε. Στο τρίτο game επέστρεψε από το 0-2, 0-40, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και μείωσε σε 1-2, δείχνοντας πως θα διεκδικούσε μέχρι τέλους τις πιθανότητές της.

Η Starodubtseva όμως συνέχισε να παίζει εξαιρετικό τένις και να έχει τον πρώτο λόγο στα κρίσιμα σημεία. Στο πέμπτο game έκανε νέο break για το 4-1, ενώ στη συνέχεια έσβησε δύο break points της Σάκκαρη και έφτασε στο 5-1.

Η Ουκρανή έδειξε ψυχραιμία και στο 8ο game, όταν βρέθηκε πίσω με 15-30. Με ένα underarm σερβίς που αιφνιδίασε τη Σάκκαρη και ένα εξαιρετικό forehand στην ευθεία πήρε τους καθοριστικούς πόντους και έφτασε στο πρώτο της match point, περίπου 80 λεπτά μετά τις τρεις ευκαιρίες που είχε αντιμετωπίσει η ίδια.

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Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε δεύτερη ευκαιρία. Το χτύπημα της Σάκκαρη κατέληξε στο φιλέ και η 26χρονη Ουκρανή πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές της καριέρας της, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στον 3ο γύρο του US Open.