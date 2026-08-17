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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της στο τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ από την Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, δείχνοντας πως μπορούσε να διεκδικήσει την πρόκριση.

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Ωστόσο, η εικόνα της άλλαξε στη συνέχεια. Η Σάκκαρη έχασε την ένταση και τη σταθερότητά της, την ώρα που η Σφιόντεκ ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Πολωνή ισοφάρισε κατακτώντας το δεύτερο σετ με το εμφατικό 6-1 και με το ίδιο σκορ επικράτησε και στο τρίτο, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Αυτή ήταν η όγδοη συνεχόμενη νίκη της Σφιόντεκ, ενώ παράλληλα τρέχει νικηφόρο σερί και στο Σινσινάτι, όπου είναι η υπερασπίστρια του τίτλου. Επόμενη αντίπαλος της Σφιόντεκ θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Νταϊάν Παρί και τη Λόις Μπουαζόν.