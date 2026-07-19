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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με την κατάκτηση του τίτλου την πορεία της στο WTA 250 Athens Open, καθώς ηττήθηκε στον τελικό από την Τσέχα Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε στις κάμερες ενώ απολάμβανε το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στον σύζυγο και αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αφιερώνοντάς του ένα ξεχωριστό μήνυμα.

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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στο πλευρό της Σάκκαρη σε όλους τους αγώνες της στο τουρνουά, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις από το court side του γηπέδου. Έζησε με ένταση κάθε πόντο της Ελληνίδας τενίστριας, τη στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων και δεν σταμάτησε να την εμψυχώνει.

Η Σάκκαρη, με δάκρυα στα μάτια, αναφέρθηκε στον άνθρωπό της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις βοηθήσει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, παρά την ήττα στον τελικό, αποχώρησε από το ΟΑΚΑ έχοντας γνωρίσει την αποθέωση από το κοινό και με τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα της.